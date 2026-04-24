Costituito dalla Regione Lazio il Tavolo interistituzionale sulle funzioni delle Province

Romoli: Accogliamo con soddisfazione questa deliberazione della regione perché segna una rinnovata considerazione del ruolo delle Province

24/04/2026 - 15:39



ROMA - UPI Lazio esprime soddisfazione per la deliberazione con cui la Regione Lazio ha ufficialmente costituito il tavolo interistituzionale relativo all'esercizio delle funzioni della Città metropolitana di Roma Capitale e delle Province.

Si tratta di un passaggio importante e atteso, che rappresenta un concreto cambio di passo nel percorso di confronto istituzionale tra Regione, Province e Città metropolitana, finalizzato ad affrontare e risolvere le criticità emerse negli anni a seguito del riordino delle competenze.

'Accogliamo con soddisfazione questa deliberazione della Regione Lazio – dichiara il presidente della Provincia di Viterbo e presidente di UPI Lazio Alessandro Romoli – perché segna finalmente una presa di coscienza e una rinnovata considerazione del ruolo delle Province all'interno del sistema delle autonomie locali. È un risultato frutto anche del lavoro e delle sollecitazioni che, come UPI Lazio, abbiamo portato avanti con determinazione negli ultimi mesi'.

La costituzione del Tavolo interistituzionale rappresenta infatti una risposta concreta alle richieste avanzate da UPI Lazio per aprire una sede stabile di analisi e confronto politico e tecnico-amministrativo sulle funzioni effettivamente esercitate dagli enti di area vasta, sulle risorse disponibili e sulle eventuali necessità di ridefinizione normativa.

'Abbiamo sempre sostenuto la necessità di avviare un confronto serio e strutturato – prosegue Romoli – per chiarire competenze, risorse e prospettive future. Oggi registriamo con favore questo cambio di passo da parte della Regione, nella certezza che il tavolo possa diventare uno strumento utile per restituire piena dignità istituzionale alle Province e per garantire servizi più efficienti ai cittadini'.

'Ringrazio il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per l'attenzione dimostrata e per questo importante segnale di apertura al confronto istituzionale', conclude Romoli.