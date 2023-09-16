Cosa fare nella Tuscia sabato 16 settembre

Tutti gli appuntamenti

16/09/2023 - 06:02



SABATO 16 SETTEMBRE

VITERBO - NOTTE ROSA

VITERBO - PENSIERI E PAROLE

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI CESARE IACOPONI

Monastero di Santa Rosa

Ore 17.30

Ingresso libero

VITERBO - I BEMOLLI SONO BLU

Concerto inaugurale

Roma Tre Orchestra - Pietro Borgonovo, direttore

Sandro De Palma, pianoforte

Musiche di Schubert, Chopin, Mendelssohn

Auditorium dell'Università degli Studi della Tuscia

Ore 17.00

VITERBO - SETTIMANA BAROCCA...IN ONORE DI MARIA SANTISSIMA ADDOLORATA

VITERBO -PRESENTAZIONE LIBRO: 'SUOR GIACINTA MARESCOTTI'

Sala CE.DI.DO, Palazzo Papale - Piazza S. Lorenzo

Ore 17.00

VITERBO - 44° PALIO DELLE BOTTI

- Ore 20.00: Cena in Piazza Scotolatori con specialità viterbesi

- Ore 21.30: Serata di intrattenimento con l'imitatore e cantante Alessio Avitabile

Quartiere Pianoscarano

Dalle ore 20.00

VITERBO - QUARTIERI DELL'ARTE 2023: 'LA MAGIA DELL'UOVO'

LA MAGIA DELL'UOVO

Drammaturgia di Gian Maria Cervo con citazioni da Francesco Berni e Salvatore di Giacomo con Luca Iervolino, scene cchiùART, regia di Flavio Albanese

Presenta: Mammo Rappo

Bullicame, Viterbo

Ore 21.00

BOLSENA - GREEN INNOVATION

GREEN INNOVATION

Dalla natura le soluzioni per l`indipendenza

CON CRISTINA SCICOLON E ANTONIO TONIZZO

IL MERAVIGLIOSO MONDO DEI FERMENTATI

📍 Convento di Santa Maria del Giglio

⏲ Ore 9.30 e ore 15.00

📱 Per info e iscrizioni: 333 5710464

CAPRAROLA - ALLA CORTE DEI FARNESI A CAPRAROLA TRA MITO E REALTA': PALAZZO, PARCO E GIARDINO

Visita guidata al Palazzo Farnese di Caprarola, uno dei migliori esempi di dimora del Cinquecento italiano.

Appuntamento alla biglietteria di Palazzo Farnese

Ore 10.00

CAPRAROLA - FESTIVAL BAROCCO ALESSANDRO STRADELLA: 'MASSENZIO 2035'

CELLENO - TEVERINA BUSKERS FESTIVAL INTERNAZIONALE DEGLI ARTISTI DI STRADA

Celleno

Dalle ore 17.00

CIVITA CASTELLANA - FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI MARCIANO E GIOVANNI

- Ore 11.00: S. Messa Solenne - Cattedrale S. Maria Maggiore

- Ore 20.30: S. Messa al termine Processione Solenne presieduta dal Vescovo Marco Salvi - Cattedrale S. Maria Maggiore.

- Ore 21.30: Processione e Bengalata - Piazza Matteotti

- Ore 22.30: Concerto dei Kent e i Falisci - Piazza Matteotti

LUBRIANO - ESCURSIONE GUIDATA: 'SULLE TRACCE DI WILCOCK'

Escursione guidata a cura dall'associazione Calanchi 63 e Carlo Quondamagelomaria, nella suggestiva Valle dei Calanchi e nei luoghi dello scrittore Juan Rodolfo Wilcock.

Al termine lunch box, a cura del ristorante 'C'era una volta l'Hostaria' di Lorena Paolucci.

📍 Piazza Col di Lana, Lubriano

⏲ Ore 9.30

📱 Per info: 348.5203954

📧 dmofrancigenaegusto@gmail.com

🎫 Evento Gratuito

⚠️ Prenotazione obbligatoria. Evento Gratuito fino a un massimo di 20 partecipanti

MONTEROSI - ESALTAZIONE DELLA CROCE

- Ore 20.00: Via Roma, La parrocchia Santa Croce organizza la cena solidale

- Ore 21.30: Piazzale S. Antonio Abate, Enzo Salvi & orchestra Simone band. Al termine, grandioso spettacolo pirotecnico

📍Monterosi

⏲ Dalle ore 20.00

📱Per info: 0761.699444

❓NEPI - FESTIVAL BAROCCO ALESSANDRO STRADELLA: 'MASSENZIO 2035'

MASSENZIO 2035

Progetto di esecuzione dell'integrale di Domenico Massenzio

STRADELLA Y-PROJECT

ANDREA DE CARLO direzione

📍Palazzo Farnese

⏲ Ore 18.00

📱Per info: 328.1174564

📧segreteriafbas@gmail.com

❓ ORIOLO ROMANO - SAGRA DEL FUNGO PORCINO

Il fungo porcino è l’opera d’arte che la terra, da buona artista rappresenta, delineandone gusto e bellezza. È vero che si è sempre più interessati al suo gusto, piuttosto che alle sue forme tondeggianti, un po’ da cartone animato. Il porcino vi attende in tutta la sua bontà dal 15 al 30 settembre a Oriolo Romano, nel cuore della Tuscia.

Lo stand gastronomico sarà aperto il venerdì solo a cena e il sabato e la domenica a pranzo dalle 12.30 e a cena dalle 19. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia sezione Lazio, il sabato e la domenica a pranzo e a cena sarà proposto anche un ricco menù gluten free per permettere a tutti di gustare queste specialità. Chi preferirà optare per le ricette tipiche dell’Alto Lazio potrà invece scegliere tra le bruschette con olio e sale con o senza aglio, le fettuccine al ragù, la braciola, la salsiccia e la ventresca alla brace, le patatine fritte, le insalate e i dolci e il meraviglioso Cremolato di More.

Ogni serata sarà animata da spettacoli musicali dal vivo: Il 16 settembre è previsto un tributo a Lucio Battisti.

📍 Piazza Umberto I - Oriolo Romano (VT)

RONCIGLIONE - 1° EDIZIONE FIERA FARNESIANA

𝐏𝐑𝐈𝐌𝐀 𝐄𝐃𝐈𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 '𝐅𝐈𝐄𝐑𝐀 𝐅𝐀𝐑𝐍𝐄𝐒𝐈𝐀𝐍𝐀'

16 𝗲 17 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗔 #𝗥𝗢𝗡𝗖𝗜𝗚𝗟𝗜𝗢𝗡𝗘

SUTRI - HIT PARADE TOUR

SUTRI - MOSTRA RETROSPETTIVA

Mostra retrospettiva in ricordo degli Artisti

Domenico Ciucci & Orlando Caccia

Sutri, Atrio Comunale

SUTRI - MERCATINO ARTIGIANATO E CURIOSITA'

Mercatino Artigianato e Curiosità a cura dell'associazione Mercante in Fiera

Centro Storico. Via G. Garibaldi. Via Roma

Dalle ore 12.00 alle ore 24.00

SUTRI - SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE

Per info: 3482642377

SUTRI - PRESENTAZIONE DEL LIBRO 'SUTRI. ANTICHISSIMA CITTA' DEL DIO SATURNO'

Intervengono

Matteo Amori, Claudia Mercuri, Alessandro Ciccarese, Roberto Caruso, Renato Mammucari, Antonio Vella, Giulia Orlandelli

📍 Giardino del Palazzo Doebbing

⏲ Ore 18.00

🎫 Ingresso libero

❓TARQUINIA - TARQUINIA SOTTOSOPRA

Inaugurazione mostra di pittura di Guerino Gambella

A cura del Comune e del FAI

📍Palazzo Bruschi, Biblioteca comunale 'V. Cardarelli'

⏲ Ore 17.30

📱Per info: 0766.849282

📧turismotarquinia@gmail.com - www.tarquiniaturismo.com

❓TARQUINIA - PAESAGGI DELL'ARTE 2023: 'BELLA BALLERINA'

BELLA BALLERINA

Glyptoteket, Ny Carlsbergfondet, William Demant Fonden, Knud Højgaards Fond, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Beckett-Fonden, Koda-Dramatik, Statens Kunstonds Legatudvalg for Musik

📍Teatro Comunale 'R. Falk'

⏲ Ore 21.30

📱Per info: 0766.849282

📧turismotarquinia@gmail.com - www.tarquiniaturismo.com

❓ TARQUINIA - ARMONIE DEL TEMPO

Associazione TA.GE.TE.

ARMONIE DEL TEMPO

Canti della tradizione popolare

a cura di Agnese Monaldi e Lorenzo Michelini

Spettacolo di poeti estemporanei, cantori, stornellatori, cantastorie

📍 Palazzo dei Priori - Via dell`Archetto, 4

⏲ Ore 18.00

📱 Per info: 0766 858194

🎫 Ingresso libero

❓ TUSCANIA - PRESENTAZIONE DEL ROMANZO 'IO SONO TE'

VITERBO - MOSTRA FOTOGRAFICA