SABATO 16 SETTEMBRE
VITERBO - NOTTE ROSA
VITERBO - PENSIERI E PAROLE
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI CESARE IACOPONI
Monastero di Santa Rosa
Ore 17.30
Ingresso libero
VITERBO - I BEMOLLI SONO BLU
Concerto inaugurale
Roma Tre Orchestra - Pietro Borgonovo, direttore
Sandro De Palma, pianoforte
Musiche di Schubert, Chopin, Mendelssohn
Auditorium dell'Università degli Studi della Tuscia
Ore 17.00
VITERBO - SETTIMANA BAROCCA...IN ONORE DI MARIA SANTISSIMA ADDOLORATA
VITERBO -PRESENTAZIONE LIBRO: 'SUOR GIACINTA MARESCOTTI'
Sala CE.DI.DO, Palazzo Papale - Piazza S. Lorenzo
Ore 17.00
VITERBO - 44° PALIO DELLE BOTTI
- Ore 20.00: Cena in Piazza Scotolatori con specialità viterbesi
- Ore 21.30: Serata di intrattenimento con l'imitatore e cantante Alessio Avitabile
Quartiere Pianoscarano
Dalle ore 20.00
VITERBO - QUARTIERI DELL'ARTE 2023: 'LA MAGIA DELL'UOVO'
LA MAGIA DELL'UOVO
Drammaturgia di Gian Maria Cervo con citazioni da Francesco Berni e Salvatore di Giacomo con Luca Iervolino, scene cchiùART, regia di Flavio Albanese
Presenta: Mammo Rappo
Bullicame, Viterbo
Ore 21.00
BOLSENA - GREEN INNOVATION
GREEN INNOVATION
Dalla natura le soluzioni per l`indipendenza
CON CRISTINA SCICOLON E ANTONIO TONIZZO
IL MERAVIGLIOSO MONDO DEI FERMENTATI
📍 Convento di Santa Maria del Giglio
⏲ Ore 9.30 e ore 15.00
📱 Per info e iscrizioni: 333 5710464
CAPRAROLA - ALLA CORTE DEI FARNESI A CAPRAROLA TRA MITO E REALTA': PALAZZO, PARCO E GIARDINO
Visita guidata al Palazzo Farnese di Caprarola, uno dei migliori esempi di dimora del Cinquecento italiano.
Appuntamento alla biglietteria di Palazzo Farnese
Ore 10.00
CAPRAROLA - FESTIVAL BAROCCO ALESSANDRO STRADELLA: 'MASSENZIO 2035'
CELLENO - TEVERINA BUSKERS FESTIVAL INTERNAZIONALE DEGLI ARTISTI DI STRADA
Celleno
Dalle ore 17.00
CIVITA CASTELLANA - FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI MARCIANO E GIOVANNI
- Ore 11.00: S. Messa Solenne - Cattedrale S. Maria Maggiore
- Ore 20.30: S. Messa al termine Processione Solenne presieduta dal Vescovo Marco Salvi - Cattedrale S. Maria Maggiore.
- Ore 21.30: Processione e Bengalata - Piazza Matteotti
- Ore 22.30: Concerto dei Kent e i Falisci - Piazza Matteotti
LUBRIANO - ESCURSIONE GUIDATA: 'SULLE TRACCE DI WILCOCK'
Escursione guidata a cura dall'associazione Calanchi 63 e Carlo Quondamagelomaria, nella suggestiva Valle dei Calanchi e nei luoghi dello scrittore Juan Rodolfo Wilcock.
Al termine lunch box, a cura del ristorante 'C'era una volta l'Hostaria' di Lorena Paolucci.
📍 Piazza Col di Lana, Lubriano
⏲ Ore 9.30
📱 Per info: 348.5203954
📧 dmofrancigenaegusto@gmail.com
🎫 Evento Gratuito
⚠️ Prenotazione obbligatoria. Evento Gratuito fino a un massimo di 20 partecipanti
MONTEROSI - ESALTAZIONE DELLA CROCE
- Ore 20.00: Via Roma, La parrocchia Santa Croce organizza la cena solidale
- Ore 21.30: Piazzale S. Antonio Abate, Enzo Salvi & orchestra Simone band. Al termine, grandioso spettacolo pirotecnico
📍Monterosi
⏲ Dalle ore 20.00
📱Per info: 0761.699444
❓NEPI - FESTIVAL BAROCCO ALESSANDRO STRADELLA: 'MASSENZIO 2035'
MASSENZIO 2035
Progetto di esecuzione dell'integrale di Domenico Massenzio
STRADELLA Y-PROJECT
ANDREA DE CARLO direzione
📍Palazzo Farnese
⏲ Ore 18.00
📱Per info: 328.1174564
📧segreteriafbas@gmail.com
❓ ORIOLO ROMANO - SAGRA DEL FUNGO PORCINO
Il fungo porcino è l’opera d’arte che la terra, da buona artista rappresenta, delineandone gusto e bellezza. È vero che si è sempre più interessati al suo gusto, piuttosto che alle sue forme tondeggianti, un po’ da cartone animato. Il porcino vi attende in tutta la sua bontà dal 15 al 30 settembre a Oriolo Romano, nel cuore della Tuscia.
Lo stand gastronomico sarà aperto il venerdì solo a cena e il sabato e la domenica a pranzo dalle 12.30 e a cena dalle 19. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia sezione Lazio, il sabato e la domenica a pranzo e a cena sarà proposto anche un ricco menù gluten free per permettere a tutti di gustare queste specialità. Chi preferirà optare per le ricette tipiche dell’Alto Lazio potrà invece scegliere tra le bruschette con olio e sale con o senza aglio, le fettuccine al ragù, la braciola, la salsiccia e la ventresca alla brace, le patatine fritte, le insalate e i dolci e il meraviglioso Cremolato di More.
Ogni serata sarà animata da spettacoli musicali dal vivo: Il 16 settembre è previsto un tributo a Lucio Battisti.
📍 Piazza Umberto I - Oriolo Romano (VT)
RONCIGLIONE - 1° EDIZIONE FIERA FARNESIANA
𝐏𝐑𝐈𝐌𝐀 𝐄𝐃𝐈𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 '𝐅𝐈𝐄𝐑𝐀 𝐅𝐀𝐑𝐍𝐄𝐒𝐈𝐀𝐍𝐀'
16 𝗲 17 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗔 #𝗥𝗢𝗡𝗖𝗜𝗚𝗟𝗜𝗢𝗡𝗘
SUTRI - HIT PARADE TOUR
SUTRI - MOSTRA RETROSPETTIVA
Mostra retrospettiva in ricordo degli Artisti
Domenico Ciucci & Orlando Caccia
Sutri, Atrio Comunale
SUTRI - MERCATINO ARTIGIANATO E CURIOSITA'
Mercatino Artigianato e Curiosità a cura dell'associazione Mercante in Fiera
Centro Storico. Via G. Garibaldi. Via Roma
Dalle ore 12.00 alle ore 24.00
SUTRI - SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
Per info: 3482642377
SUTRI - PRESENTAZIONE DEL LIBRO 'SUTRI. ANTICHISSIMA CITTA' DEL DIO SATURNO'
Intervengono
Matteo Amori, Claudia Mercuri, Alessandro Ciccarese, Roberto Caruso, Renato Mammucari, Antonio Vella, Giulia Orlandelli
📍 Giardino del Palazzo Doebbing
⏲ Ore 18.00
🎫 Ingresso libero
❓TARQUINIA - TARQUINIA SOTTOSOPRA
Inaugurazione mostra di pittura di Guerino Gambella
A cura del Comune e del FAI
📍Palazzo Bruschi, Biblioteca comunale 'V. Cardarelli'
⏲ Ore 17.30
📱Per info: 0766.849282
📧turismotarquinia@gmail.com - www.tarquiniaturismo.com
❓TARQUINIA - PAESAGGI DELL'ARTE 2023: 'BELLA BALLERINA'
BELLA BALLERINA
Glyptoteket, Ny Carlsbergfondet, William Demant Fonden, Knud Højgaards Fond, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Beckett-Fonden, Koda-Dramatik, Statens Kunstonds Legatudvalg for Musik
📍Teatro Comunale 'R. Falk'
⏲ Ore 21.30
📱Per info: 0766.849282
📧turismotarquinia@gmail.com - www.tarquiniaturismo.com
❓ TARQUINIA - ARMONIE DEL TEMPO
Associazione TA.GE.TE.
ARMONIE DEL TEMPO
Canti della tradizione popolare
a cura di Agnese Monaldi e Lorenzo Michelini
Spettacolo di poeti estemporanei, cantori, stornellatori, cantastorie
📍 Palazzo dei Priori - Via dell`Archetto, 4
⏲ Ore 18.00
📱 Per info: 0766 858194
🎫 Ingresso libero
❓ TUSCANIA - PRESENTAZIONE DEL ROMANZO 'IO SONO TE'
VITERBO - MOSTRA FOTOGRAFICA