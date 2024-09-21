Cosa fare nella Tuscia in questo weekend?

Gli eventi del 21 e del 22 settembre

21/09/2024 - 16:05



In questo weekend, il quarto di settembre, la nostra Tuscia si colora di occasioni imperdibili e momenti di festa: trascorrere momenti all’insegna del relax è il toccasana necessario per ripartire con i propri impegni. Le proposte, come sempre variegate, esaltano sia le forme di cultura che il buon cibo e il gusto per l’arte, offrendo uno scenario vasto in cui immergersi. Tra appuntamenti a suon di musica, serate teatrali e incontri alle sagre e alle fiere dello street food, scegliere cosa fare può non essere semplice, ma è certamente anche questa un’attività promettente. Non dimentichiamo, inoltre, le escursioni alla scoperta delle bellezze naturali locali.

Di seguito, i suggerimenti del Viterbo News per le attività più stimolanti da organizzare per oggi 21 settembre, sabato, e domani 22, domenica.

Festival Barocco “Alessandro Stradella”

Il festival, rinomato nella Tuscia, continua a ritmo serrato. In quest’edizione l’apertura è affidata all’oratorio “San Giovanni Battista” dello stesso Stradella: il compositore è ricordato come il Caravaggio della musica, per la sua vita e le sue note fuori dai classici schemi. La composizione è la più famosa dell’artista, quella che di fatto l’ha reso immortale. Negli ultimi due weekend di settembre, ci sarà spazio per le riflessioni contemporanee su Bach di Daniele Roccato (“Double Bach #2”), che sono programmate per oggi, oltre che per il barocco napoletano presentato dai Talenti Vulcanici per le esibizioni di domani, domenica. Gli spettacoli sono “Napoletani… Prima o poi” e “I Talenti Vulcanici”.

Impact Festival 2024

Le tredici serate di promozione dell’arte e della cultura, organizzate al teatro Francigena di Capranica, vedono come sfondo il patrimonio artistico e il territorio locale. Lo spettacolo previsto per oggi è “Gam”, di e con Lorenzo Ciambrelli. Domani, invece, andrà in scena “Due di coppia”, di e con Rocco Ciarmoli e Laura De Marchi: si tratta della coppia più apprezzata dal pubblico di Zelig Off, in uno spettacolo che fa introspezione nell’amore che evolve, creando a tratti scompiglio. Uno spettacolo esilarante che mette a confronto uomini e donne.

International Street Food

Vetralla, buon cibo, 30 truck ricchi di delizie e tanta gente: nel parcheggio di piazza Bellucci, l’International Street Food è la manifestazione che fa al caso dei buongustai amanti di un’atmosfera diversa. Come resistere alle birre artigianali, ai dolci tipici e ai piatti-comfort dell’immaginario di tutte le culture? La risposta non c’è, ma ci sono grandi alternative anche per chi segue una dieta senza glutine: al Salotto del cibo sarà possibile trovare anche prelibatezze e birre alla portata di tutti. Non rimane altro da fare che godersi l’esperienza immersiva e nutrire la propria curiosità.

19esima edizione della Sagra del Fungo Porcino

Una tappa importante per Oriolo Romano e per la Tuscia tutta è certamente questa manifestazione: sarà servita, oltre alla classica zuppa ai porcini, anche la pasta che sa di casa: le fettuccine, anche nell’opzione senza glutine, che possono essere anche servite con il sugo. Tutto rigorosamente a base di funghi porcini, tranne il cremolato di more finale, un dessert d’effetto ed elegante. Gli appuntamenti musicali che allieteranno il goloso banchetto saranno, in questo weekend, Erre24 oggi e le cover di cantautori italiani e internazionali domani.

Festa di San Giustino: revival anni ‘90

Una festa religiosa che ha saputo riadattarsi e plasmarsi alle necessità del momento è quella di San Giustino a Valentano: quest’anno l’omaggio è agli anni ’90, in una sequenza di occasioni e celebrazioni all’insegna dei colori sgargianti e di quella moda che sapeva di futuro, di tecnologia, di nuove idee. Oggi è il momento delle hit dell’epoca, tra live band, dj set e performance scenografiche. Domani, invece, chiude il weekend la Ufo rock band con uno show dedicato alle sigle dei cartoni animati più amati: un revival lo è, ma anche l’auspicio per i più piccoli di entusiasmarsi per i classici dell’intrattenimento.

27esima edizione delle Vie del Gusto

Quest’anno a fare da ciceroni sono i 1984: questa classe presenterà le Vie del Gusto a Vasanello. Ecco qui il programma: un percorso enogastronomico itinerante, un modo in più per avere una bella visuale sui vicoli e gli scorci del paese. Da una cantina all’altra, gli avventori potranno lasciarsi andare alle papille gustative, provando specialità in grado di soddisfare le necessità di ogni palato: i tipici, tradizionali gnocchetti col ferro al ragù, serviti rigorosamente dopo l’antipasto all’italiana, la pasta e ceci, che piace a tutti, cinghiale e cicoria e salsicce e fagioli. Appuntamento finale con i dolcetti tipici e la soddisfazione di un amaro, digestivi che la buona tavola chiama.





La Selva Cimina da scoprire

“Proto-ambientalismo”: niente paura, non si tratta di un concetto astruso, bensì della riscoperta degli stili di vita antichi che caratterizzavano la bellissima Selva Cimina. Si tratta dell’iniziativa finale proposta dall’associazione Aurora, “La silva Cimina: la sacralità come proto-ambientalismo”. I suoi relatori saranno Polidori, lo scrittore Alberto Brandi e il ricercatore Alessandro Mannavola. Durante il percorso naturalistico organizzato, accompagnato da guide esperte, è prevista una tappa formativa di primo soccorso all'aperto tenuta da personale specializzato. Poi il pranzo a scelta: al sacco o libero, per condividere insieme le nozioni apprese in un momento di svago.

Rassegna di documentari naturalistici

Domani si inaugura una rassegna di documentari pluripremiati organizzata dall’ente monti Cimini - Riserva naturale lago di Vico. Il primo appuntamento è con la proiezione de 'La grotta dei cristalli giganti', cronaca di una scoperta eccezionale e delle prime esplorazioni, tutte italiane, in un ambiente tanto suggestivo quanto letale. Assieme a al pubblico, il giornalista e ricercatore Tullio Bernabei, a capo del team esplorativo dell'associazione 'La Venta', racconterà il processo di conoscenza della cavità messicana. I documentari vengono proiettati presso l'auditorium 'Aldo Perugi' della fondazione Carivit a Viterbo.

40esima edizione della scarpinata sul Monte Rufeno

L’evento, che ogni anno raduna in Alta Tuscia centinaia di appassionati di trekking e non solo, giunge alla sua 40esima edizione, che viene proposta quest’anno insieme al Fespar – Festival della Sostenibilità e del Paesaggio Rurale. Dopo una tappa ad Allerona (TR) e un pomeriggio con la presentazione del libro “Terra e vita” di Ugo Nardini e con la premiazione del concorso di pasticceria “Dolce di sera”, si passerà a una degustazione di piatti tipici della pro loco e dei ristoranti locali e dei 'vini del Barbarossa', il tutto accompagnato da musica popolare. Domani sarà invece il grande giorno: quello della 40esima scarpinata a Monte Rufeno.

Mostra 'Moods. Stati d'animo'

Il ridotto del teatro dell’Unione di Viterbo ospita la mostra fotografica 'Moods. Stati d'animo' di Simona Poncia. Il suo Virgilio è la nebbia, un filtro che occupa e rende perplessi a un primo sguardo, ma avvicina al cuore delle cose se si sposta la sua insidiosa cortina per accedere al bello vero. La verità, l’aspetto puro e anche fragile del tutto sono mascherati da una parvenza di penombra, da un dubbio che solo l’arte rende meno impenetrabile, riuscendo a planare sinceramente tra le pulsioni e i sentimenti degli individui. Le emozioni, quindi, aspettano solo di essere esplorate.

Spettacolo 'Big Bang... Bho!'

Piermaria Cecchini vuole celebrare in modo simpatico e scanzonato i 60 anni da quando ha trovato, nel profondo di sé stesso oppure nel mondo, un luogo che è diventato la sua guida spirituale e il suo rifugio per sfuggire alle questioni del mondo, entrandoci ancora più carico. In un sottile equilibrio tra riflessione e divertimento, l’esperienza di Cecchini è un foglio bianco che ogni volta si rinnova di colori e contenuti, diventando nuovo e all’insegna del magico. Lo spettacolo dedicato a questa bellissima sfaccettatura è appunto “Big Bang… Bho!”, in programma per questo weekend al teatro San Leonardo di Viterbo.

Regno di Babbo Natale

La magia del Natale contemporaneo è a Vetralla. Oltre 8000 m2 dedicati alla magia del Natale. Si entra con la Porta del Natale e si finisce nel bosco incantato, in cui vivono i magici amici del regno come Rudy la renna, Steve il candy cane, Henry lo schiaccianoci, Lampo la renna più veloce del regno, Lucy la stella; la casa di Babbo Natale, dove ogni bambino da 0 a 1.000 anni può imbucare la letterina, visitare le stanze della casa di Babbo Natale ed incontrarlo personalmente.

Mostra 'Olimpo Giovani'

Oggi allo spazio Olimpo a Bassano in Teverina l'associazione culturale Olimpo inaugura la nuova stagione artistica 2024-25 con la collettiva dedicata ai giovani artisti intitolata “Olimpo giovani”. Una mostra caleidoscopio, nata a partire dalla collaborazione tra le opere di sette giovani artisti operanti tra l’Umbria, la Toscana e il Viterbese. Tra materiali, oggetti e concetti innovativi, la porta dell’arte è sempre aperta per la scoperta, l’analisi, il gusto di perdersi e l’amore nel ritrovarsi.





Mostra 'Il colore e la forma'

Gli spazi dell'associazione 'La casa dell'artista' di Monterosi ospitano la mostra 'Artisti per Monterosi. Il colore e la forma'. La mostra è visitabile tutti i giorni. Lo spazio raccoglie un nutrito gruppo di artisti che hanno voluto presentare ed esibire la loro visione del mondo, collegandosi con l’infinità delle percezioni, dei gusti e delle aspettative di ogni visitatore: il mondo dell’artista è in continua crescita ed evoluzione, ma per espandersi può contare solo sul supporto di occhi esterni.





Presentazione del libro 'Dal buio'

Oggi, nella magnetica sala del bistrot del teatro san Leonardo di Viterbo, Paolo Berni presenta il suo romanzo d’esordio “Dal buio”. Tre artisti si esibiscono con delle performance live durante la presentazione: l’attore Simone Precoma, direttore artistico del teatro, legge alcuni brani significativi del libro, mentre il fumettista Oscar Celestini esegue delle illustrazioni ispirandosi alle scene presentate e il musicista Ludovico Precoma accompagna il tutto con improvvisazioni al pianoforte. Il romanzo, con ambientazione legata agli anni ’90, presenta tinte noir e alcuni elementi tipici del thriller.

Mostra di cartoline d'epoca

Oggi si tiene l'inaugurazione della mostra-convegno organizzata dal circolo del collezionismo 'Il Profferlo' che espone una vasta collezione di cartoline d’epoca (fine ‘800, primi ‘900, collezione Barcaroli), che illustrano la vita contadina della Tuscia viterbese, presso la chiesa dei santi Giacomo e Martino a Viterbo. Ruralità e religione si fondono in un racconto di vita e radici.

Mostra 'Luciano Ventrone. Il pittore dell'iperbole'

Nel centro culturale di valle Faul a Viterbo si ospita la mostra 'Luciano Ventrone. Il pittore dell’iperbole', nata da un’idea di Vittorio Sgarbi. Il percorso espositivo include più di 30 opere a partire dal periodo astratto degli anni Sessanta fino alle nature morte. Inediti e bellezze senza tempo travolgeranno gli spettatori in una cornice che è essa stessa l’evento.





Mostra 'La dama dell'Unicorno'

Presso l'Isola Bisentina, nel lago di Bolsena, è allestita una mostra presso la grande chiesa dei santi Giacomo e Cristoforo. La mostra 'La dama dell’unicorno. Giulia Farnese e l’isola Bisentina', allestita all’interno della chiesa, ci racconta la vita di Giulia Farnese attraverso le immagini dei luoghi da lei frequentati e documenti storici. Le immagini, realizzate dall’artista Manfredi Gioacchini, illustrano, da Capodimonte a Roma, i luoghi che furono teatro della vita e delle vicende della giovanissima sposa di Orsino Orsini, amante di Rodrigo Borgia e sorella del futuro papa, Paolo III, imprenditrice dalle ottime doti, paladina dei diritti delle donne e voce libera per i diritti.





La mostra “Alessio Paternesi: di terra, di luce, di aria. Antologica”

A palazzo Doebbing di Sutri si tiene una mostra su Alessio Paternesi, tra i più celebrati artisti del panorama dell’arte italiana e orgoglio nella Tuscia viterbese. La mostra nasce dal desiderio di mettere in dialogo i legami che uniscono l’opera di Alessio Paternesi alla Tuscia, usando come mezzo principale l’espressività, il coinvolgimento, la semplicità e la chiarezza di intenzioni. La mostra si completa con due opere eccezionali che Alessio Paternesi ha donato negli anni settanta del secolo scorso a Sutri.

Mostra 'Fra le mura del chiostro'

La mostra 'Fra le mura del chiostro. La vita quotidiana in un monastero di clausura' si colloca alla fine di un percorso iniziato dal Centro Studi “Santa Rosa” nel 2020 con la schedatura degli utensili da cucina e la digitalizzazione della documentazione d’archivio inerente alla gestione della dispensa e della preparazione dei pasti insieme allo studio delle attività artigianali. Amore per la vita monastica, dedizione e carità si completano con un percorso esaustivo che vede negli oggetti-chiave della vita di clausura un tramite per avvicinarsi al cuore e al vissuto della santa che è la stella che risplende sulla Tuscia.