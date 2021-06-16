Corri Orte 2021

Circa 150 gli atleti presenti, ottimi risultati per le ragazze dell'Atletica Alto Lazio

16/06/2021 - 11:36



ORTE - Ritornare alle gare in tempo di pandemia è stata una cosa strana. Per la 4ª edizione del Corri Orte del 13/06 con partenza dalla zona termale di Orte dove sono state allestite dall'organizzazione le postazioni per il controllo della temperatura, il tavolo per la autocertificazione dello stato di salute degli atleti , il distanziamento, le mascherine prima e dopo la gara e tutte le disposizioni in materia di prevenzione covid per le manifestazioni sportive.

Sicuramente una situazione anomala rispetto allo stato di consociatività dei tempi passati di cui questo tipo di manifestazioni erano un fattore portante. Comunque una piccola rinascita.

La gara con circa 150 atleti si è svolta nelle zone limitrofe alle Terme di Orte, in piena campagna su un percorso decisamente pianeggiante con piccoli e brevi tratti di modesta salita.

L'ALTO LAZIO con 15 atleti è risultato il team con il maggiore numero di iscritti: per le donne Anetrini A, Arigoni C e Santini M; per gli uomini Ottavianelli O, Natili U, Olivieri A, Nesta M, Capozucchi C, Grossi M, Pieralisi M, Patrizi A, Arsenti G, Percossi R, Altigieri M e Malatesta U.

La gara è stata vinta dal giovane Persi Umberto con il tempo 32,12 con alle spalle il mitico Giorgio Calcaterra. Per le donne la prima ad arrivare con il tempo 40,27 è risultata Bravetti AnnaLaura.

Ottimi risultati per le ragazze Alto Lazio che sono arrivate rispettivamente per le proprie categorie 1ª Santini M, 2ª Arigoni C e 3ª Anetrini A mentre per gli uomini ottimo 22º posto assoluto per Ottavianelli O seguito da Pieralisi M, Olivieri A e Natili U.