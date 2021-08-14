Corchiano, Guardia di Finanza indaga sul 'dissesto finanziario'

Continua la battaglia del Sindaco Parretti sulle presunte irregolarità effettuate nella precedente amministrazione

14/08/2021 - 17:28



CORCHIANO – Dopo le dichiarazioni e le pubblicazioni del Sindaco di Corchiano, Paolo Parretti, fatte il 19 luglio, si sono aperte importanti indagini sulla situazione finanziaria trovata da questa amministrazione nel 2016, che sembrerebbe portare a irregolarità e al dissesto finanziario del Comune.

La Procura Regionale presso la sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti, ha delegato la Guardia di Finanza di Civita Castellana, a svolgere accertamenti istruttori nell’ambito del procedimento N. V2016/02195/CREA, da parte del P.M. Dott. Paolo Crea, concernente “irregolarità contabili sul Comune di Corchiano, in merito al dissesto finanziario di cui si parla.

Giovedì 12 agosto 2021, la Compagnia di Civita castellana della Guardia di Finanza si è recata presso il Comune di Corchiano per acquisire la completa documentazione inerente la situazione del dissesto finanziario, compresa quella relativa ad eventuali debiti fuori bilancio e le spese che lo hanno determinato.

Quello che fin’ora è certo è la difficoltà che ha riscontrato l’amministrazione Parretti in questi 5 anni in tutta la gestione comunale, ora “il sindaco dice basta e vuole che i cittadini sappiano la verità”. Ora i documenti acquisiti saranno vagliati ed esaminati dalla Guardia di Finanza prima di arrivare alla Corte dei Conti.

Aggiornamenti in corso nelle prossime settimane.