Coppa Italia di Zona 3, il circuito di Viterbo crocevia della stagione

Al Leopard Circuit Viterbo la quarta prova del campionato Lazio-Molise: classifiche ancora aperte e lotta serrata in tutte le categorie

12/06/2026 - 16:38



VITERBO - Con i risultati della terza prova, disputata alla pista di Artena lo scorso maggio, mandati agli archivi, la Coppa Italia di Zona 3 Lazio-Molise si trasferisce al Leopard Circuit Viterbo. Il tracciato, che ospiterà anche l'ultima prova del Campionato Italiano ACI Sport e la tappa unica della World Cup OK-N e OK-N Junior immediatamente dopo l'estate, apre le porte alla competizione territoriale e diventa crocevia fondamentale per quanti ambiscono al titolo di zona ed ai pass gratuiti (iscrizione, ticket pista per le prove libere del venerdì ed un set di pneumatici) messi in palio dalla Federazione per la prossima Coppa dei Campioni ACI Sport 2026.

Immutate le gerarchie in Mini Gr.3 Under 10. L'assenza, ad Artena, dei piloti in lotta per la leadership, non ha permesso stravolgimenti di classifica e Marco Di Fazio, forte dell'en plein conquistato nella prima prova di Arce, comanda ancora su Francesco Sebastiani e Lewis Buscolini. Ad Artena, invece, a mettersi in evidenza in Mini Gr.3, seppur alla prima prova stagionale, è stato Daniel Votino, che aveva saputo conquistare bottino pieno. Non abbastanza per avvicinarsi a quanti invece si giocano il titolo di zona, con Alessio Coser che, forte del podio conquistato proprio nel terzo round, è passato a comandare davanti a Giovanni Simione e Damiano D'Achille, così nell'ordine in seconda e terza posizione.

In OK-N Junior è ancora Manuel Martufi a guidare la classifica di categoria prima della quarta prova, nonostante lo zero raccolto in finale alla pista di Artena. Il successo conquistato proprio nella terza prova proietta ora Michele Lauretti in terza posizione della classifica generale alle spalle dello stesso Martufi e di Paolo Colombini. I primi tre sono raccolti in poco più di venti punti.

Il filotto conquistato ad Artena avvicina Andrea Carbone alle posizioni di vertice della classifica di OK-N, ma le assenze registrate nelle prime due prove lo tengono fuori, al momento, dalle prime tre posizioni. Proprio grazie ai risultati conquistati nel terzo round, Andrea Carraro è passato a comandare la classifica di categoria, forte anche dei risultati raccolti nella prova inaugurale di Arce, davanti a Giosuè Belletti e Daniele Spaziani, che ad Aprilia, nel secondo round, aveva fatto bottino pieno. Dopo il terzo round, grazie anche al successo conquistato in finale, Christian Fierabbracci ha scalato la classifica della KZ2, installandosi ora davanti a tutti, seppur con appena sei punti di margine su Federico Diana e pochi di più su Carmine Zeoli, terzo nella classifica di categoria. Fierabbracci, nonostante l'assena ad Aprilia, porta in dote due vittorie nelle due prove disputate e punta già da Viterbo a consolidare ed aumentare il proprio margine di vantaggio. Al numeroso gruppo di inseguitori, tutti raccolti in pochi punti, il compito di sovvertire i pronostici.

Balzo in avanti nella classifica della KZN Rookie dopo Artena per Lorenzo Coratti e Michele La Bella, rispettivamente passati in prima e seconda posizione a danno di Angelo Frattarelli e Giulio Mancini, assenti proprio nel terzo round. Il bottino pieno alla pista di Artena lo aveva conquistato Damiano Ciafrei che, proprio grazie ai punti conquistati nell'ultima prova disputata, si mette in scia ai primi per provare già da Viterbo ad inserirsi nella lotta per il vertice e per le posizioni che valgono il pass per la Coppa dei Campioni ACI Sport 2026. La vittoria di Arce ed il bis servito ad Artena consegnano a Simone Ragno la seconda posizione nella classifica generale della KZN Under, nonostante l'assenza registrata ad Aprilia. Lì dove a conquistare la vittoria era stato Giuseppe Di Martino, che ora comanda la classifica di categoria con 12 punti di vantaggio sullo stesso Ragno e 24 su Matteo Frustaci, terzo dopo le prime tre prove.

En plein e leadership nella KZN Over confermata per Pierluigi Giglio che, ancora dopo la terza prova, comanda con 30 punti di margine sul più diretto dei rivali, Daniele Cinelli. Simone Costa, nonostante il mancato podio di Artena, è ora terzo a pari punti con Roberto Furlan. Per entrambi un balzo in avanti a danno di Giovanni Carazzi, scivolato ora in quinta posizione. In KZN Over 50 è Massimo Squarzanti a mantenere la leadership anche dopo il terzo round, nonostante lo zero incassato nella finale di Artena. Alle spalle di Squarzanti, Cristian Mongelli e Pietro Sebastiani al momento si attestano come i più diretti rivali. Si preannuncia un weekend dall'alto valore sportivo, con i punti che cominciano a diventare pesanti nell'economia della serie territoriale. Il Leopard Circuit Viterbo rappresenta infatti il giro di boa della Coppa Italia di Zona 3, che da qui in avanti si proietterà verso il rush finale della stagione.