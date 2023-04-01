Convegno sulla pesca professionale a Capodimonte

Il futuro della pesca professionale nelle acque interne. Uno sguardo ai laghi del Lazio

01/04/2023 - 15:28



CAPODIMONTE - Si svolgerà il prossimo sabato 15 aprile, alle 15.30, presso le Scuderie Farnesiane di Capodimonte (VT), via della Cascina, il convegno “Il futuro della pesca professionale nelle acque interne. Uno sguardo ai laghi del Lazio”, organizzato dal Comune di Capodimonte in collaborazione con il Museo della Navigazione nelle Acque Interne.

L’iniziativa è rivolta ad aprire un pubblico dibattito sulle problematiche che affliggono il settore della pesca professionale, partendo dal presupposto che i laghi, e più in generale le acque interne, costituiscono indubbiamente una componente rilevante sotto vari aspetti, non solo quello turistico/economico, ma anche storico, culturale e paesaggistico/ambientale. Per questa ragione ad introdurre il tema, sono stati invitati lo storico Antonio Quattranni e il naturalista Paolo Andreani, direttore dell’Acquario di Bolsena. Interverranno, inoltre, i rappresentanti delle Istituzioni, in particolare il Dott. Giancarlo Lattanzi, dirigente dell’Area Agricoltura Lazio Nord, della Regione Lazio, e i Consiglieri/Assessori di alcuni Comuni del Lago di Bolsena e del Lago di Bracciano: Assessore Paola Bocci del Comune di Marta, Assessore Riccardo Adami del Comune di Bolsena, e la Consigliera Monica Silenzi del Comune di Trevignano Romano (RM), per il Lago di Bracciano. Aprirà il Convegno il Sindaco di Capodimonte, Sig. Mario Fanelli, con la Consigliera con delega alla Cultura, Dott.ssa Federica Evangelisti.

I Sindaci di Capodimonte, Mario Fanelli, e il Sindaco di Marta, Maurizio Lacchini, con l’occasione consegneranno una targa al Sig. Luigi Papini, colui che è considerato l’ultimo Maestro d’ascia della Tuscia, depositario di una sapienza antica, ormai scomparsa, legata alla secolare arte della carpenteria navale che ha prodotto la barca tradizionale del Lago di Bolsena.

L’ingresso al convegno è libero.