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Controlli su carburanti, chiuso un distributore nel Viterbese
Intervento congiunto di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane: salgono a 12 gli impianti sospesi
13/04/2026 - 16:47

VITERBO – Prosegue senza sosta l’attività di controllo sul territorio da parte della Guardia di Finanza di Viterbo e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nelle ultime ore è stata eseguita un’ordinanza di chiusura nei confronti di un impianto di distribuzione stradale di carburante per autotrazione, portando a dodici il numero totale delle strutture sospese tra la fine del 2025 e aprile 2026.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di un’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta, scaturita dall’analisi delle autorizzazioni amministrative presentate dal gestore dell’impianto. Secondo quanto emerso, sarebbero risultati mancanti i requisiti necessari per operare regolarmente nel settore economico-commerciale.

L’operazione rientra in un più ampio piano di verifiche condotte congiuntamente dalle Fiamme Gialle e dai funzionari della Direzione Territoriale IV Lazio e Abruzzo dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, finalizzato a contrastare fenomeni illeciti nel comparto della distribuzione carburanti.

Le attività di controllo mirano non solo a tutelare l’integrità del bilancio pubblico, ma anche a garantire il corretto funzionamento del mercato, spesso compromesso da operatori irregolari. Al centro dell’azione anche la sicurezza dei consumatori e la qualità dei prodotti distribuiti.

Le autorità assicurano che i controlli proseguiranno con la massima intensità anche nei prossimi mesi, nel segno della legalità e della trasparenza economica sul territorio provinciale.




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