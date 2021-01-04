Contributi per fornitura libri di testo anno 2020/2021

Ancora qualche giorno per le domande

04/01/2021 - 19:12



Viterbo - Fornitura dei libri di testo anno scolastico 2020/21, ancora qualche giorno per farne richiesta. Per presentare le domande c'è tempo fino alle ore 12 del prossimo 8 gennaio. Lo ricorda l'assessore alla pubblica istruzione Elpidio Micci, che ne aveva già dato notizia lo scorso dicembre, non appena pubblicato l'avviso da parte del Comune. Nello stesso avviso vengono indicate modalità e tempistiche per l'accesso al contributo per la fornitura gratuita - totale o parziale - dei libri di testo e per sussidi didattici digitali a favore degli alunni con specifici requisiti.

Possono accedere al contributo gli studenti frequentanti, nell'anno scolastico 2020/2021, gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari. Tra i requisiti richiesti inoltre rientrano la residenza nel comune di Viterbo e un ISEE del nucleo familiare dello studente non superiore a € 15.493,71.

Le domande, che dovranno essere redatte utilizzando l'apposito modello, andranno presentate entro e non oltre le ore 12 del prossimo 8 gennaio.

'In un periodo di grande difficoltà come quello che stiamo vivendo da mesi - ha sottolineato l'assessore Micci - misure come queste si rivelano particolarmente utili per tante famiglie. Come amministrazione comunale continuiamo a promuovere il più capillarmente possibile e fino all'ultimo giorno utile questa opportunità, in modo che tutti gli aventi diritto possano beneficiare del contributo'.

Si precisa che i contributi saranno erogati dal Comune di Viterbo a finanziamento avvenuto da parte della Regione Lazio.

La versione integrale dell'avviso (con allegato modello per la domanda) è consultabile sul sito istituzionale all'indirizzo www.comune.viterbo.it > settori e uffici > settore III > Pubblica istruzione > avvisi pubblici o direttamente al link

https://www.comune.viterbo.it/avviso-pubblico-per-lerogazione-del-contributo-per-la-fornitura-gratuita-totale-o-parziale-dei-libri-di-testo-anno-scolastico-2020-2021/. Per ulteriori informazioni: 0761/348485 - 0761/348381.