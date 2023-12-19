Consegnate le borse di studio messe in palio dal comune di San Lorenzo Nuovo

In 11 hanno ottenuto lambito riconoscimento che premia il merito e valorizza limpegno

19/12/2023 - 08:17



SAN LORENZO NUOVO - Sabato scorso, 16 dicembre 2023, nel corso di una semplice ma partecipata cerimonia, sono state consegnate le borse di studio, dell’importo di € 200,00 cadauna, messe in palio dal Comune di San Lorenzo Nuovo a favore degli studenti che hanno sostenuto con merito, a conclusione dell’A.S. 2022-2023, gli esami di terza media e quelli di maturità.

Quest’anno i premiati erano ben 11, nove per le classi medie (nove 9, un 10 e un 10 con lode) e due per le classi superiori (un 98 ed un cento).

La cerimonia, svoltasi alla presenza degli studenti premiati, dei loro genitori ed amici, è stata presieduta dal Sindaco Massimo Bambini; era presente anche la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Ruspantini da cui le scuole di San Lorenzo Nuovo dipendono, D.ssa Luciana Billi, che nel corso degli anni, in virtù del suo ruolo, ha avuto la possibilità di conoscere tutti questi ragazzi.

Il Sindaco nel suo cenno di saluto ha ricordato l’importanza di questo momento in cui si premia il merito: “da una parte, infatti, si valorizzano l’impegno ed i risultati dello studente stimolandoli a fare sempre di più, dall’altro si crea uno spirito di emulazione che contribuisce a far crescere il livello di tutti; prova ne è che nella classe terza delle scuole secondarie di primo grado del nostro piccolo Comune ben nove studenti hanno ottenuto un voto d’eccellenza quale 9 o 10”.

Anche la D.ssa Billi dopo essersi complimentata con gli studenti e le famiglie ha evidenziato la necessità di premiare il merito; per la Dirigente infatti in una scuola moderna dove è necessario sostenere chi è più in difficoltà è, altrettanto necessario enfatizzare i risultati dei più bravi ed attribuire loro il giusto merito.

La cerimonia, come da tradizion,e rientra nelle celebrazioni per le Feste di Natale che quest’anno prendono il nome di “FesteggiAMO il Natale”, organizzati congiuntamente dal Comune, dalla locale ASS.ne Pro Loco e dalla La Parrocchia di San Lorenzo Martire, con la collaborazione dell’AVIS e del Coro Polifonico Maria Santa Rosiello e con il contributo economico della Regione Lazio.

Di seguito i prossimi eventi di “Festeggiamo il Natale”:

23.12 ore 09.30 Passeggiata Archeologica Naturalistica – visita al patrimonio artistico, storico e culturale del territorio di San Lorenzo Nuovo;

23.12 ore 11.30 Sala Consiliare: Scambio degli auguri con popolazione ed Istituzioni;

24.12 ore 11.00 Piazza Europa: Benvenuto Babbo Natale – Animazione e Giochi per bambini

24.12 ore 15.00 Piazza Europa: Musica Natalizia con “Gli zampognari della Tuscia”.

24.12 ore 15.30 Casa di Babbo Natale - “Scriviamo la letterina Babbo Natale” con l’Elfo e consegna dei regali;

25.12 ore 18.00 Vicolo San Rocco – Rappresentazione del Presepe Vivente: “La Natività sulla Via Francigena”.

27.12 ore 18.00 Sala Consiliare: Celebriamo i maggiorenni;

28.12 ore 18.00 Sala Consiliare: Festeggiamo i neolaureati;

29.12 ore 17.30 Sala Consiliare: Benvenuto ai nuovi anti del 2023;

05.01 ore 21.00 Palazzetto dello sport: “Aspettando la Befana” – Tombola – giochi – divertimento;

06.01 ore 18.00 Vicolo San Rocco – Rappresentazione del Presepe Vivente: “La Natività sulla Via Francigena”.

Inoltre, durante il periodo natalizio, nelle vetrine di Piazza Europa e Via Umberto I sarà possibile ammirare la mostra itinerante di Presepi.