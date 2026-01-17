Consegna a Civita Castellana degli Oscar dello Sport, premiato Ermanno Tronti

Gran galà per lo sport che si è tenuto ieri venerdì 16 gennaio

17/01/2026 - 17:11



CIVITA CASTELLANA – Gran galà per lo sport a Civita Castellana. Venerdì 16 gennaio nei locali del Mice di piazza Marcantoni sono stati consegnati “Gli oscar dello sport”.

L’iniziativa è del Panathlon Viterbo che ha voluto premiare e società sportive, atleti, dirigenti, tecnici e aziende, che hanno contribuito alla crescita delle attività sportive nella città delle ceramiche.

Oltre trenta le società sportive che saranno premiate in rappresentanza di venti discipline, otto i premi assegnati alla carriera agli atleti e arbitri e cinque i riconoscimenti consegnati ai tedofori di Civita Castellana che a dicembre scorso hanno avuto l’onore di portare la fiaccola olimpica dei giochi invernali della Milano-Cortina 2026.

La manifestazione che è stata patrocinata dal Coni Lazio e dal Comune di Civita Castellana con il sostegno del centro commerciale Marcantoni ha avuto come ospite la Fiaccola Etrusca Olimpica dei giochi olimpici di Roma 1960.

Erano presenti, oltre al sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri, i rappresentanti di Sport& Salute, il presidente del Panathlon Viterbo Giancarlo Bandini, il delegato nazionale della Fir Antonio Luisi, il presidente della Fidal Provinciale Antonio Morabito, il delegato del Coni Viterbo Ugo Baldi.

Tra i premiati anche l'ex presidente dell'Atletica Alto Lazio il prof. Ermanno Tronti, punto di riferimento per moltissimi anni e fino al 2024, della società che meglio di tutte ha portato in alto in termini di risultati individuali e di squadra la nostra provincia. Tronti ha festeggiato nell'occasione, i suoi primi 50 anni da dirigente sportivo, della pallavolo nei primi anni, dell'atletica negli anni 80/90 con la formazione della UISP Civita Castellana e dal 1996 come dirigente prima e da presidente negli anni a seguire della formazione dell'Alto Lazio che ebbe la capacità di avvicinare nel suo straordinario progetto numerose squadre della nostra provincia e del Lazio. Presenti all'evento per congratularsi con Tronti per l'importante traguardo sportivo, Fabrizio Maiolati, che si è alternato con lui alla guida dell'Alto Lazio, il presidente della Fidal provinciale Antonino Morabito ed il presidente della Play Energia Atletica Viterbo Giuseppe Misuraca, società che raccoglierà da quest'anno l'importante eredità sportiva dell'Atletica Alto Lazio.