Confermata la Bandiera verde per la spiaggia di Montalto di Castro

La località è adatta alla salute e alle esigenze dei bambini

04/06/2024 - 10:11



MONTALTO DI CASTRO - La conferma della qualifica di sempre è arrivata anche per la spiaggia di Montalto: si tratta di un luogo a misura di bambino e con la Bandiera verde per il 16esimo anno consecutivo. Nel nostro Paese sono 155 le località balneari con questo riconoscimento e sono scelte direttamente dai pediatri, per genitori sempre più attenti alla salute dei propri piccoli. Anche Salvo Marina, in provincia di Chieti, acquisisce la Bandiera verde, diventando l’unica spiaggia new entry dal 2022 in base a questo criterio di scelta.

Con oltre 2mila e 904 pediatri coinvolti nel progetto in Italia e all’estero, la “caccia” alle spiagge con specificità adatte alla crescita dei bimbi è riuscita a marcare di verde 147 spiagge nostrane nel computo definitivo di quelle del mondo. 5 sono le località nell’Unione Europea e 3 in Africa con queste caratteristiche. Calabria, Sicilia e Sardegna sono in quest’ordine le regioni italiane con il numero più alto di spiagge per tutti, anche per i piccoli avventori: 20 sono i vessilli calabresi, 18 quelli siciliani e 16 i sardi. Abruzzo, Emilia-Romagna e Marche presentano invece la più alta densità di spiagge con la Bandiera verde.

I requisiti formulati dai pediatri per una spiaggia che non scontenti nessuno (e in cui i servizi siano di alta qualità) sono: spiagge confortevoli, mare pulito con acque basse per facilitare la balneazione, assistenti bagnanti, attrezzature anche sportive, servizi per la ristorazione, negozi e tanto divertimento. Il minimo di medici che devono indicare la località come sicura e accogliente è di 35.

Si ricorda che nel Lazio le spiagge con il vessillo verde sono, oltre a quella di Montalto, anche gli scenari di Anzio (Roma), Formia, Gaeta, Lido di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina e Ventotene - Cala Nave (Latina): dieci località che rappresentano un successo per il settore balneare, ma anche per le esigenze dei cittadini di domani.