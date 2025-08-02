Conclusa la XXII edizione di 'Nelle Terre del Grechetto' a Civitella d'Agliano

Nell'evento svolto dal 25 al 27 luglio si è potuto assaggiare oltre 60 tra Grechetti e Pignoletti

02/08/2025 - 14:45



CIVITELLA D'AGLIANO - La XXII edizione di Nelle Terre del Grechetto che si è da poco conclusa a Civitella d'Agliano ha confermato l'interesse crescente nei confronti di questo vitigno. Particolarmente interessante si è dimostrata la degustazione tecnica di sabato mattina riservata a stampa e operatori del settore che hanno potuto assaggiare oltre 60 tra Grechetti e Pignoletti serviti coperti.

Una panoramica ampia che ha dato modo di approfondire le caratteristiche del vitigno, l'influenza della variabile territorio e le differenti interpretazioni. Un'occasione di riflessione e confronto che ha messo in evidenza nuovi tracciati per un Grechetto che sempre di più afferma se stesso nella sua unicità e nel suo carattere rigoroso, severo e convincente, senza indulgere nella morbidezza. Ancora una volta è stata confermata poi la sua predisposizione all'attesa e a un dialogo con il tempo che lo rende negli anni più elegante e suadente.

Il percorso calice e tracolla ha portato il pubblico alla conoscenza di questo intrigante vitigno dalle tanniche sfumature tra gli stretti vicoli medievali del piccolo borgo di Civitella d'Agliano, luogo di passaggi e terra di confine fra Tuscia, Umbria e Toscana, con le sue terrazze affacciate su panorami mozzafiato e, sullo sfondo, il fascino della valle dei Calanchi. Nei banchi d'assaggio i sommelier FISAR hanno offerto professionalità e informazioni agli ospiti, mentre le associazioni locali hanno pensato e preparato dei menu che potessero ben sposarsi con il Grechetto puntando su piatti tipici del territorio

La 22a edizione di Nelle Terre del Grechetto èstata organizzata dal Comune di Civitella d'Agliano, con la collaborazione della Pro Loco e di Carlo Zucchetti, l'Enogastronomo con il Cappello.

Cantine presenti

Tuscia Lago di Bolsena

Antica Cantina Leonardi

Edoardo Pagani

San Lazzaro

Villa Puri

Tuscia Media Valle del Paglia

Terre d'Aquesia

Tuscia Tra Paglia e Tevere

Arcadia

Argillae

Brugnoli

Cantine Neri

Edoardo Trappolini

Fattoria Madonna delle Macchie

La Carraia

Marzoli

Palazzone

Paolo e Noemia d'Amico

Papalino

Sandonna

Sergio Mottura

Tenuta Casciani

Tenuta La Macina

Tenuta La Pazzaglia

Tenuta Le Velette

Trebotti

Tuscia Ai Piedi del Peglia

Barberani

Castello di Corbara

Tenuta di Morciano

Tuscia Tra Tevere e Nera

Fattoria Le Poggette

Leonardo Bussoletti

Marchesi Ruffo della Scaletta

Tenuta Fabbrucciano

Tuscia Cimino

Cassano

Podere Grecchi

Tenuta Olivieri

Tuscia Lago di Vico

Azienda Agricola Del Sole

Tenuta Ronci di Nepi

Regione

Donato Giangirolami

Emiliano Fini

Umbria

Assisi

Monastero di Bose

Bevagna

Benincasa

Lago Trasimeno

Madrevite

Montefalco

Antonelli San Marco

Benedetti & Grigi

Di Filippo

Fongoli

Plani Arche

San Venanzo

Fattoria di Monticello

Todi

Roccafiore

Colli Bolognesi

Gaggioli

Consorzio Pignoletto