Conclusa a Roma la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione di Assaggi

Presentato il ricco programma di eventi dell'edizione 2026: showcooking, degustazioni guidate, esperienze sensoriali e momenti di approfondimento

06/05/2026 - 17:27



ROMA - Si è da poco conclusa a Roma la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione di ASSAGGI, Il Salone dell'Enogastronomia Laziale, ospitato dal 16 al 18 maggio 2026 a Viterbo nella prestigiosa cornice del Complesso di Santa Maria in Gradi.

Presenti alla conferenza stampa in piazza Pietra, sede della Camera di Commercio di Roma, il presidente della Camera di Rieti e Viterbo, Domenico Merlani, il segretario generale della Camera di Rieti e Viterbo Francesco Monzillo, il dirigente dell'area terza della Camera di Commercio di Roma Emiliano Monfeli, il consigliere comunale del Comune di Viterbo Marco Nunzi, il delegato Imprese e Territorio dell'Università degli Studi della Tuscia Emanuele Blasi, il presidente di Agro Camera Davide Granieri, il presidente di Slow Food Viterbo e Tuscia Luigi Pagliaro e la presidente di Slow Food Roma Francesca Rocchi.

La manifestazione sarà inaugurata il 16 maggio alle ore 10 dall'attore Claudio Amendola che sarà poi protagonista alle 12 del talk 'Cuore e Passione' con Francesca Rocchi, presidente di Slow Food Roma, in cui parleranno di cinema e tradizione culinaria. Amendola racconterà il percorso che lo ha portato dietro i fornelli, dalla passione per la cucina alle radici della romanità. Alle ore 13 seguirà lo show cooking 'La carbonara di Frezza' insieme a Mimmo Rossi, in collaborazione con Osteria Frezza, progetto gastronomico dell'attore.

Le giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio saranno aperte a tutto il pubblico e si concluderanno con lo showcooking di Giorgione, celebre personaggio televisivo, ma prima di tutto un cuoco, che proporrà la sua versione dei 'Maltagliati alla Norcina', omaggio alla tradizione rurale italiana e alla convivialità. Lunedì 18 maggio, giornata interamente dedicata ai professionisti del settore, il gastronomo parteciperà ad un incontro sempre insieme a Francesca Rocchi, sul valore culturale del cibo, portando la sua visione di una cucina autentica, stagionale e profondamente legata al territorio, come racconta nel suo programma Giorgione Orto e Cucina su Gambero Rosso Channel.

Il programma di Assaggi 2026 sarà molto ricco e variegato con show cooking, degustazioni guidate, esperienze sensoriali, talk e momenti di approfondimento.

Per quanto riguarda gli show cooking, saranno condotti da alcuni tra i più rappresentativi interpreti dell'enogastronomia regionale e il pubblico potrà assistere alla preparazione di piatti simbolo del territorio. I protagonisti: Cristiano Germani cuoco, proprietario ed anima (con la compagna Simona) dell'Agriturismo Parco delle Querce di Valentano cucinerà la pasta strappata con i prodotti simbolo del Viterbese; Sabina e Tuscia si incontreranno nei 'Pizzicotti alla nocciola con ragù bianco di porchetta, finitura al tartufo fresco e polvere di caffè' di Stefano Bartolocci e Fabrizia Ventura di APCI Lazio; e ancora chef Stefano Salvemme di Ostieria – Il gusto di Ostia porterà in tavola la 'Seppia Regina'; La Bottega delle Tre Sorelle proporrà gli 'Spaghetti all'Oro dei Monti', un viaggio autentico nelle ricette ciociare; l'oasi rurale Tularu di Miguel ed Alessandra cucineranno la 'Pasta fresca di grano Rieti con guancia di vitellone grass feed'; da Caprarola Claudia e Luigi di Bar Vineria Vignola proporranno i loro 'Tagliolini con agnello, asparagi, pecorino e lime' e infine lo chef Salvo Cravero del ristorante Pepe Nero sul lago di Bolsena 'l'Orzotto al topinambur, bottarga di coregone e foglia di limone'.

Molto spazio sarà dato anche alle degustazioni guidate curate da Slow Food Viterbo e Tuscia, un percorso esperienziale che accompagnerà i visitatori alla scoperta della ricchezza produttiva del Lazio, mettendo in dialogo artigianalità e innovazione. Questi saranno condotti da Sandra Ianni, Carlo Zucchetti e Patrizio Mastrocola.

Il programma prevede inoltre numerosi talk e momenti di scambio dedicati ai temi più attuali del settore: dall'incontro 'Donne che nutrono il cambiamento: alimentazione sana, sostenibilità e impatto sociale', passando per approfondimenti dedicati all'olio, alla ricotta, allo yogurt e alle cucurbitacee, fino ad arrivare alle nocciole e alla filiera ittica, tutti accompagnati da degustazioni e laboratori sensoriali.

Per tre giorni, dunque, Viterbo diventerà la capitale del gusto laziale, accogliendo aziende selezionate, professionisti del settore, operatori horeca, buyer, giornalisti, blogger e appassionati. La manifestazione si svolgerà per il secondo anno consecutivo nel Complesso di Santa Maria in Gradi, storico convento medievale che, grazie ai suoi ampi spazi e al grande valore architettonico, rappresenta una cornice ideale capace di coniugare patrimonio culturale e promozione enogastronomica nel cuore della Tuscia.

Ma non finisce qui, perché l'evento non si limita agli spazi del Salone: grazie al format 'Fuori Assaggi' si estende anche alla città e ai borghi circostanti, con un ricco programma di iniziative diffuse. Tra aperitivi, cene tematiche, incontri con i produttori e visite in azienda, i partecipanti potranno vivere un'esperienza immersiva alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche del Lazio, in sinergia con l'offerta turistica e culturale locale e con l'obiettivo di prolungare la permanenza dei visitatori.

'Siamo orgogliosi di presentare la quinta edizione di Assaggi, un evento ormai diventato un punto di riferimento unico nel Centro Italia. - dichiara il presidente della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, Domenico Merlani - Per tre giorni Viterbo diventa il centro del gusto, celebrando l'eccellenza dei nostri produttori e produttrici e la bellezza del territorio. Attraverso un programma ricco di ospiti di rilievo e attività che spaziano dagli show cooking ai talk, Assaggi unisce enogastronomia e turismo in un'esperienza immersiva. È una manifestazione capace di attrarre un pubblico trasversale, dai buyers nazionali e internazionali agli appassionati di cucina e lifestyle, confermando la nostra missione di valorizzazione del patrimonio locale, creando nuove opportunità di sviluppo per le imprese del Lazio'.

Assaggi, promosso dalla Camera di Commercio di Rieti Viterbo con il contributo della Camera di Commercio di Roma e del Comune di Viterbo, e realizzato con la partecipazione dell'Università della Tuscia, della Regione Lazio e del CREA, in partnership con Slow Food Viterbo e Tuscia, si conferma come appuntamento di riferimento per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare regionale e per la promozione turistica del territorio.