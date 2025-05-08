Conclave, De Carolis: 'Un'altra occasione sprecata dall'amministrazione Frontini'

Le parole del responsabile del dipartimento turismo FdI Lazio

08/05/2025 - 16:02



VITERBO - In un momento storico in cui i riflettori nazionali e internazionali sono puntati su Viterbo, città che ha dato i natali al Conclave e protagonista indiscussa della storia papale, l'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Chiara Frontini dimostra, ancora una volta, l'incapacità di valorizzare adeguatamente le straordinarie potenzialità di questo patrimonio.

Mentre le televisioni nazionali e internazionali dedicano ampi servizi alla città, l'amministrazione non ha messo in campo alcuna strategia di promozione e valorizzazione del centro storico e, in particolare, di piazza San Lorenzo, luogo simbolo del Conclave: zero eventi, zero iniziative per coinvolgere cittadini e visitatori in un'occasione irripetibile.

Ancor più grave è il fatto che tutto ciò avvenga nell'anno del Giubileo, quando ogni città d'arte dovrebbe saper cogliere con coraggio l'opportunità di rilanciare la propria immagine, attrarre flussi turistici e raccontare con orgoglio la propria identità. A Viterbo, invece, regna l'immobilismo. E un altro treno passa senza fermarsi.

Fratelli d'Italia denuncia con forza questa mancanza di visione e ambizione. È tempo che l'amministrazione Frontini si assuma le proprie responsabilità e lasci spazio a chi ha idee, competenze e una visione chiara per il futuro della città. Viterbo merita un governo cittadino in grado di trasformare il patrimonio storico in opportunità concreta di sviluppo, cultura, turismo e partecipazione.

Marco De Carolis

Responsabile Dipartimento Turismo FdI Lazio