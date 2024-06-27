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Con la chiusura della Summer cup 2024 si conclude domani la stagione sportiva del Basket Pegaso Tarquinia
Saranno i premiati tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato, alla presenza del sindaco Francesco Sposetti
27/06/2024 - 17:23

TARQUINIA - Dopo un mese di attività, con oltre 100 ore di basket tra partite e gare di tiro, domani 28 giugno, alle 18,45, si chiude, all'arena 'Vincenzo Cardarelli', la Summer cup 2024 organizzata dal Basket Pegaso Tarquinia. Saranno i premiati tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato, alla presenza del sindaco Francesco Sposetti e dei rappresentanti della Federazione Italiana Pallacanestro. La manifestazione conclude la stagione sportiva della società cestistica etrusca, che ha partecipato a undici campionati federali, con tre squadre ai play off regionali e quattro ragazze chiamate nella rappresentativa del Lazio, al torneo 'Lago di Garda' con quattro formazioni, e ha organizzato varie manifestazioni tra cui 'Un canestro fa primavera' e l'interzona under 15 nazionale. 'Ringrazio il neo sindaco Sposetti, per aver accettato l'invito - afferma Anselmo Ranucci, coach e dirigente della società -. Ma il mio grazie va anche all'amministrazione uscente per la riqualificazione del Bucone. Soltanto riconoscendo i meriti quando ci sono, possiamo spingere gli amministratori a fare sempre meglio per la collettività. Dopo trenta giorni di gare, lasceremo l'area completamente pulita e un campo in perfette condizioni. Domani sarà una giornata importante, perché si chiude la stagione numero 50 del Basket Pegaso Tarquinia. Tutti i tifosi e gli appassionati sono invitati a prendervi parte'.




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