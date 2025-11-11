Comune di Bagnoregio tra i protagonisti del Corso di Alta Formazione per Piloti di UAS

Il 10 novembre presso la Sala Tirreno della Regione Lazio si è svolta la cerimonia conclusiva del Corso di Alta Formazione per Piloti di UAS promosso dalla Regione Lazio

11/11/2025 - 13:10



BAGNOREGIO - A termine di un percorso formativo durato circa dieci mesi, il 10 novembre presso la Sala Tirreno della Regione Lazio si è svolta la cerimonia conclusiva del Corso di Alta Formazione per Piloti di UAS (categoria più elevata per il pilotaggio di droni da remoto in scenari di rischio), promosso dalla Regione Lazio nell'ambito del progetto 'Bando Polizia Locale 4.0'.

Durante la cerimonia, l'Assessore al Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza urbana e Università, Dott.ssa Luisa Regimenti, ha consegnato attestati e droni operativi a 94 Comuni del Lazio, riconoscendo l'impegno delle amministrazioni e dei corpi di Polizia Locale che hanno partecipato al percorso formativo.

Tra i Comuni protagonisti anche Bagnoregio, rappresentato dagli operatori del Comando di Polizia Locale: Comm. di P.L. Franco Pasquini, Vice Ispettore di P.L. Valerio Stradiotto e l'Agente di P.L. Flavio Zappitelli.

I tre operatori, a seguito del superamento degli esami ENAC, hanno conseguito l'Attestato di Pilota UAV Specific STS, la certificazione più avanzata per l'utilizzo professionale dei droni in contesti operativi complessi.

Grazie a questi strumenti innovativi, il Comune di Bagnoregio potrà ora garantire un controllo più efficiente e capillare del territorio, migliorando le attività di sicurezza urbana e tutela ambientale. I droni saranno impiegati in diversi ambiti operativi: rilievo di incidenti stradali; ricerca di persone scomparse; individuazione di abusi edilizi e illeciti ambientali; monitoraggio di discariche e insediamenti abusivi; gestione e sicurezza durante grandi eventi.

Il commento del Sindaco Luca Profili: 'Siamo molto orgogliosi del risultato raggiunto dal nostro Comando di Polizia Locale — dichiara il Sindaco Luca Profili —. L'utilizzo dei droni rappresenta un passo importante verso una gestione più moderna, efficace e sicura del territorio. Ringrazio la Regione Lazio per l'opportunità offerta e i nostri operatori per la professionalità e l'impegno dimostrato. Questo investimento in tecnologia e formazione va nella direzione di un'amministrazione sempre più vicina ai cittadini e attenta al benessere della comunità.'