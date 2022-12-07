Comune di Acquapendente, Francesco Barberini alla fiera dell'editoria Eur

Domenica 11 dicembre

07/12/2022 - 10:46



ACQUAPENDENTE - Strenna natalizia per Comune di Acquapendente e Riserva Naturale Monte Rufeno: la Regione Lazio invita il provetto giovane ornitologo Francesco Barberini a far parte integrante dello stand allestito presso la Fiera dell’Editoria in programma alla Nuvola dell’Eur Domenica 11 Dicembre.

“Presenterò il libro”, sottolinea Francesco, “Le ali di Monte Rufeno atlante dell’avifauna del Comune di Acquapendente scritto assieme al Guardiaparco dell’area protetta Matteo Faggi. Dedicato a Maria Teresa Pelorosso che amava moltissimo la natura della nostra splendida Riserva contiene le prefazioni del Direttore Dottor Massimo Bedini e dell’ornitologo Pierandrea Brichetti.”. Agli Enti locali che hanno nominato Francesco Ambasciatore aquesiano dell’Ambiente, la Regione Lazio ha fatto pervenire nota informativa di esplicazione progetto : “La fiera”, sottolineano, “promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori torna al Centro Congressi la Nuvola dell’Eur7.

L’evento editoriale, dedicato esclusivamente agli editori italiani piccoli e medi, ancora una volta si interroga sui grandi tempi del nostro tempo (la libertà, la guerra e la pace) attraverso la potente arma dei libri. 500 espositori, provenienti da tutto il Paese, presenteranno al pubblico le novità e il proprio catalogo, Cinque giorni e oltre 600 appuntamenti in cui ascoltare autori, assistere a dialoghi, letture, dibattiti ed incontrare gli operatori professionali.

Il libro scritto da Francesco rientra in un programma curato appositamente in uno stando con 4 aree tematiche:1) letture bambine e giochi di carta dedicata ai più piccoli con una serie di laboratori e incontri per stimolare la fantasia; 2) Il Lazio si racconta in musica, passeggiate e parole in una serie di incontri sulla musica, la poesia e l’arte raccontate, cantate e scritte da giovani e innovative realtà del Lazio; 3) Durante gli incontri di Viaggia sul libro esordi e novità si presenteranno alcune tra le più interessanti uscite editoriali che raccontano la Nostra Regione con particolare attenzione agli esordienti. L’area tematica Networking conduttori e curatori incontrano le case editrici metterà in contatto editori e pubblico con figure cruciali nella diffusione del libro: conduttori radiofonici, direttori di kermesse sul libro del Lazio, curatori di rassegna dal basso e riviste. Verranno raccontate al pubblico iniziative editoriali e nuovi progetti di alcuni Sistemi museali.

Al futuro dei Sistemi culturali della Regione Lazio verrà dedicata una tavola rotonda in collaborazione con l’Anci. Ci sarà spazio per conoscere il Lazio attraverso il turismo lungo le tracce dei suoi cammini storici e spirituali e dei suoi percorsi naturalistici. Non mancheranno appuntamenti per bambini e ragazzi in collaborazione con editori specializzati. Verrà presentato infine il nuovo progetto da noi proposto in collaborazione con l’Associazione Italiana Biblioteche dal titolo CAL (Continuiamo A Leggere).

La promozione della lettura per ragazzi 11-14 anni. Un progetto pilota per le biblioteche del Lazio dedicato alla delicata fascia di età preadolescenziale nella quale la passione della lettura dell’infanzia rischia di perdersi. Nello stand sarà inoltre ospitata in collaborazione con la Camera Commercio di Roma, una collettiva di editori indipendenti. I possessori della Lazio Yout Card, l’App della Regione Lazio per le ragazze tra i 14 ed i 29 anni, potranno ottenere una riduzione sul bigliero d’ingresso mostrando l’App direttamente presso il botteghino della fiera”.