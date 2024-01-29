Completamento Orte-Civitavecchia

Angelilli: 'Obiettivo strategico per Civitavecchia e l'intero sistema regionale'

29/01/2024 - 16:56



ORTE - «Il completamento della Orte-Civitavecchia rappresenta un obiettivo strategico fondamentale per la città di Civitavecchia e l'intero sistema regionale. L'infrastruttura è stata individuata come una priorità italiana, e la Regione Lazio si impegna attivamente a tutti i livelli istituzionali per portare a termine con successo questo progetto di rilevanza nazionale che garantirà il potenziamento dei flussi turistici e delle merci». Lo ha dichiarato il vicepresidente e assessore allo Sviluppo Economico, al Commercio, all'Artigianato, all'Industria e all'Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

«Il completamento di questa infrastruttura stradale non solo avrà un impatto positivo sulla vivacità economica della regione, ma contribuirà anche a rafforzare il legame tra le diverse aree del Paese. La partecipazione attiva di cittadini, imprese e altre parti interessate, attraverso il dibattito pubblico presentato questa mattina, è fondamentale per garantire che il progetto risponda in modo adeguato alle esistenze della collettività», ha concluso il vicepresidente Angelilli.