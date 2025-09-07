ANNO 16 n° 273
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Cronaca Politica Spettacolo Cultura Economia Attualità Sind Appuntamenti Medicina Elezioni Scienza Segni
Coltello alla gola del cassiere: rapina in banca a Caprarola
Un 40enne armato di coltello ha minacciato i dipendenti della filiale di Caprarola, portando via 3mila euro
07/09/2025 - 16:28

CAPRAROLA - Una filiale della Banca Lazio Nord Credito Cooperativo di Caprarola è stata teatro, il 19 agosto scorso poco dopo l’apertura, di una rapina messa a segno con modalità ormai collaudate. Un uomo, presentatosi con un cappellino da baseball calato sul viso, è entrato come se fosse un normale cliente e si è messo in fila. Ma, prima che toccasse a lui, ha scavalcato il bancone degli sportelli, estratto un coltello e minacciato i cassieri: un uomo e una donna sono stati così costretti a consegnare l’incasso.

Il rapinatore è fuggito portando via circa 3 000 €, e il colpo fa parte di una serie di rapine, compiute tra la zona dei Cimini e Roma, che hanno fruttato in totale una somma attorno ai 10 000 €. L’uomo, un italiano di 40 anni autore seriale dei colpi, è stato arrestato ieri dalla polizia.




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo