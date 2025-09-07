Coltello alla gola del cassiere: rapina in banca a Caprarola

Un 40enne armato di coltello ha minacciato i dipendenti della filiale di Caprarola, portando via 3mila euro

07/09/2025 - 16:28



CAPRAROLA - Una filiale della Banca Lazio Nord Credito Cooperativo di Caprarola è stata teatro, il 19 agosto scorso poco dopo l’apertura, di una rapina messa a segno con modalità ormai collaudate. Un uomo, presentatosi con un cappellino da baseball calato sul viso, è entrato come se fosse un normale cliente e si è messo in fila. Ma, prima che toccasse a lui, ha scavalcato il bancone degli sportelli, estratto un coltello e minacciato i cassieri: un uomo e una donna sono stati così costretti a consegnare l’incasso.

Il rapinatore è fuggito portando via circa 3 000 €, e il colpo fa parte di una serie di rapine, compiute tra la zona dei Cimini e Roma, che hanno fruttato in totale una somma attorno ai 10 000 €. L’uomo, un italiano di 40 anni autore seriale dei colpi, è stato arrestato ieri dalla polizia.