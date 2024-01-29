Collegamento Orte - Civitavecchia

Rinaldi: 'Un dibattito pubblico per la realizzazione di un'infrastruttura strategica'

29/01/2024 - 17:07



ORTE - «Un piccolo passo, quello presentato oggi in sala Tevere, per ridare vita a un'opera infrastrutturale ferma da troppo tempo. La Orte – Civitavecchia rappresenta un collegamento viario importante per il Centro Italia, mettendo in connessione le aree interne, Umbria compresa, con il porto di Civitavecchia».

Lo ha dichiarato l'assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi.

«Il 1° febbraio, con l'inizio del dibattito pubblico, inizierà una nuova fase che ci permetterà di procedere verso la delineazione di un progetto definitivo prima della gara d'appalto finale. Quattro mesi intensi per il responso e per continuare a lavorare con Anas al fine di garantire entro il 2029 l'apertura di un tratto infrastrutturale strategico», ha spiegato l'assessore Rinaldi.

«Una missione importante, che, grazie al lavoro costante con Anas e il commissario straordinario Ilaria Maria Coppa, porteremo in tutti i modi al successo. Nel Lazio molte opere, come la Orte - Civitavecchia, aspettano le giuste attenzioni o lo sblocco dell'iter progettuale per garantire una rete viaria moderna. Sono giornate come queste che ci fanno capire le potenzialità infrastrutturali della regione Lazio», ha concluso l'assessore Manuela Rinaldi.