Coesione istituzionale e sicurezza, incontro tra il Prefetto di Viterbo e la Giunta Camerale

Si è svolto oggi presso la sede viterbese della Camera di Commercio di Rieti Viterbo a margine della seduta della Giunta dell'Ente

22/10/2025 - 09:40



VITERBO - Si è svolto nella giornata di ieri 21 ottobre, presso la sede viterbese della Camera di Commercio di Rieti Viterbo a margine della seduta della Giunta dell'Ente, un incontro istituzionale tra il nuovo Prefetto di Viterbo, Sergio Pomponio, e i componenti della Giunta della Camera di Commercio di Rieti Viterbo.

A fare gli onori di casa presso la sede camerale è stato il Presidente dell'Ente, Domenico Merlani. L'incontro ha rappresentato l'occasione per presentare ufficialmente la Giunta Camerale al Prefetto e per ribadire l'importanza della Camera di Commercio come ente fondamentale della rappresentanza produttiva territoriale dell'Alto Lazio.

L'incontro è stato un momento di confronto costruttivo in cui si è sottolineata l'importanza cruciale della coesione istituzionale e della necessità di sviluppare sinergie efficaci tra le diverse autorità presenti sul territorio.

Al centro del dibattito, i temi della sicurezza e della legalità, considerate fondamenta indispensabili per assicurare un contesto favorevole alla prosperità del tessuto imprenditoriale e, più in generale, alla serenità e allo sviluppo della vita dei cittadini nel capoluogo e nella sua provincia.

Durante l'incontro, è stata condotta una disamina del territorio viterbese dal punto di vista socio-economico. Ci si è interrogati su come poter lavorare insieme, ponendo al primo posto la sicurezza che, nelle sue diverse declinazioni e sfaccettature, interessa da vicino l'economia nel suo complesso. In particolare, è emersa l'esigenza di tenere alta l'attenzione per alcune potenziali problematiche specifiche del Viterbese.

Per affrontare queste sfide, è stato proposto uno schema di lavoro basato sulla prevenzione, sulla quale Enti e Associazioni di categoria possono fare molto, agendo in stretta collaborazione con la Prefettura e le Forze dell'Ordine.

'Un territorio, per essere produttivo e competitivo, ha bisogno di sicurezza e legalità. - ha dichiarato Domenico Merlani – e in questo La Prefettura rappresenta una garanzia e un'istituzione alla quale guardare con attenzione. Lavorando in sinergia possiamo essere un'importante forma di protezione del sistema produttivo ed economico del nostro territorio '