Coca-Cola Village per il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026

Domenica 7 dicembre a Viterbo, un appuntamento allinsegna di intrattenimento e sostenibilità

07/12/2025 - 16:05



VITERBO – Dopo una partenza carica di emozione da Roma, il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 prosegue oggi attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi del Lazio (da Roma verso Ostia, Civitavecchia, Tarquinia e, per concludere, Viterbo dove si terrà la City Celebration). Oggi, domenica 7 dicembre un appuntamento a Viterbo da non perdere in Piazza Martiri d’Ungheria per il Coca Cola Village dedicato al Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026.

L’orario di apertura al pubblico è dalle ore 17,00 alle ore 19,30 con l’arrivo dell’ultimo tedoforo della giornata, l’epicentro dinamico del racconto: uno spazio aperto e inclusivo, dove musica e cibo convergeranno per dare vita a una celebrazione coinvolgente. Ogni sera, in ogni città, prenderà forma un vero spettacolo creato per celebrare l’arrivo della Fiamma.

All’interno del Villaggio Coca-Cola saranno distribuite mini-lattine in alluminio di Coca-Cola Original e Coca-Cola Zero Zuccheri. La raccolta sarà gestita in collaborazione con CiAl – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, grazie a un mezzo dedicato nel convoglio e presidi specifici nelle città ospitanti.

Proseguirà anche la collaborazione con Banco Alimentare: durante le City Celebration sarà possibile gustare pizza accompagnata da Coca-Cola e sostenere le attività dell’organizzazione con una donazione. Parte delle donazioni raccolte nei Villaggi Coca-Cola durante il Viaggio verrà destinata alla raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari durante i Giochi Olimpici e Paralimpici.

Sarà inoltre presente un’Area Sport firmata Powerade, uno spazio interattivo per celebrare e sperimentare gli sport olimpici e paralimpici, in un’atmosfera dinamica, accogliente e inclusiva.

Fonte foto: ilgiornaledelticino.ch

Quattro storie che raccontano valori autentici, resilienza e inclusione, in perfetta sintonia con lo spirito olimpico.

Jenny De Nucci

Attrice italiana nata nel 2000, ha conquistato il pubblico con ruoli in serie di successo come Un passo dal cielo e Don Matteo, e film come Ragazzaccio e Prima di andare via. Ha prestato la voce a Porsha Crystal in Sing 2 e nel 2025 è nel cast del film internazionale La dolce Villa su Netflix. Oltre alla carriera cinematografica, Jenny è protagonista di progetti creativi come il podcast Uno di quei giorni e il cortometraggio Ti Respiro, presentato al Giffoni Film Festival. Con oltre 3 milioni di follower tra Instagram e TikTok, è una voce influente per le nuove generazioni.

Perché Coca-Cola l'ha scelta: Jenny incarna i valori olimpici di inclusività e determinazione, ispirando positività e impegno in stretta connessione con i giovani. La sua influenza sui social riflette lo spirito di unione e ispirazione dei Giochi Olimpici.

Stella Menna

Ex tennista professionista, ha visto la sua carriera interrompersi a 19 anni per un grave infortunio. Laureata in Economia, ha trasformato la passione per la cucina in un progetto digitale di successo con il profilo Instagram @unastellaincucina, seguito da centinaia di migliaia di persone, e ha pubblicato un libro.

Perché Coca-Cola l'ha scelta: Stella rappresenta resilienza e rinascita. Ha saputo trasformare una sfida in opportunità, creando legami e inclusione attraverso la cucina, proprio come lo sport unisce culture diverse.

Pierluigi Pardo

Giornalista sportivo tra i più amati, nato a Roma nel 1974 e laureato in Economia. Telecronista, scrittore e conduttore, ha raccontato per anni il calcio con competenza, ironia e passione. Il suo stile diretto e coinvolgente lo ha reso un punto di riferimento per gli appassionati di sport.

Perché Coca-Cola lo ha scelto: Pierluigi è ideale per raccontare il percorso dei tedofori perché unisce competenza giornalistica e profonda conoscenza dei valori sportivi. Il suo impegno nella promozione dell'etica, del rispetto e dello spirito di squadra riflette pienamente i principi olimpici.

Massimo Vallati

Fondatore di Calciosociale, progetto nato a Roma per trasformare il calcio in uno strumento di inclusione, legalità e coesione sociale. Con il Campo dei Miracoli a Corviale, ha creato un luogo dove le regole premiano solidarietà e rispetto, oltre ai gol. La sua missione? Cambiare le regole del calcio per ridiscutere le regole del mondo, formando i changemaker del futuro.

Perché Coca-Cola lo ha scelto: Massimo incarna i valori di inclusione e impegno sociale. Ha dimostrato come lo sport possa rigenerare comunità e abbattere barriere, proprio come insegna lo spirito olimpico.

Oggi, prima di passare a Viterbo, la Torcia Olimpica ha illumina Villa d'Este e Villa Adriana a Tivoil.

Un omaggio al patrimonio culturale italiano e ai valori olimpici alla vigilia dei Giochi Le Villae hanno accolto il passaggio della Torcia Olimpica, simbolo universale di pace, dialogo e cooperazione tra i popoli, in un percorso che ha attraversato due siti riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità: Villa Adriana e Villa d'Este.

La staffetta, che anticipa l'apertura dei prossimi Giochi Olimpici, ha fatto tappa a Tivoli il 7 dicembre in una giornata che ha offerto un incontro unico tra sport, storia e valori condivisi. Un'occasione per celebrare il legame tra la competizione atletica, nata nel mondo antico, e la grande tradizione culturale che le VILLAE custodiscono e promuovono, in un ideale ponte che collega il passato alla contemporaneità.

Il Direttore delegato delle VILLAE, Elisabetta Scungio, sottolinea come il passaggio della Torcia rappresenti «un riconoscimento alla forza simbolica dei nostri luoghi, alla loro identità e alla capacità di parlare ancora oggi di armonia, misura e bellezza. Accogliere la fiamma olimpica significa valorizzare il dialogo tra culture che Villa Adriana e Villa d'Este incarnano da secoli, ma anche riaffermare alcuni principi fondamentali: il rispetto delle regole, la legalità, la lealtà, l'accessibilità e l'inclusione come basi di una convivenza civile e di una piena cittadinanza culturale».

Il percorso ha previsto diverse tappe tra i luoghi iconici delle Ville, con un folto pubblico di visitatori, turisti e cittadini ad assistere al transito della Torcia, in un dialogo suggestivo tra l'energia dello sport e la monumentalità dei luoghi. Il passaggio della Fiamma è diventato così l'occasione per ribadire il valore dello sport come strumento di inclusione sociale, capace di 'non lasciare indietro nessuno' e di promuovere una cultura del rispetto che dal mondo antico arriva fino al presente.

«In questo contesto – prosegue Elisabetta Scungio – la Torcia Olimpica si conferma non solo un emblema dei Giochi, ma anche uno strumento di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso valori comuni: la cura della memoria, la conservazione del paesaggio e dei monumenti, l'attenzione alle persone e alle comunità che vivono e frequentano questi luoghi. La scelta oculata degli organizzatori di includere Villa Adriana e Villa d'Este nel percorso della staffetta testimonia quanto l'Italia si identifichi in maniera simbiotica con la sua storia e con il suo patrimonio. In linea con i valori olimpici, le VILLAE promuovono un modello di fruizione fondato su accessibilità, inclusione e partecipazione, affinché l'esperienza del patrimonio culturale possa essere realmente alla portata di tutte e di tutti, nel segno di una cultura del rispetto che unisce sport e beni culturali sotto la stessa luce».