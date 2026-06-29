Cna Viterbo-Civitavecchia presenta i risultati della seconda edizione di Go Green

Lunedì 29 giugno allhub di Lazio Artigiana la presentazione del progetto dedicato alla sostenibilità e allinnovazione delle imprese

29/06/2026 - 07:03



VITERBO - lunedì prossimo, 29 giugno, verranno presentati i risultati della seconda edizione di Go Green, il progetto promosso dalla Cna di Viterbo e Civitavecchia con il contributo della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo e della Camera di Commercio di Roma.

L'appuntamento è per le ore 11 all'hub di Lazio artigiana, in via dell'Orologio vecchio 5-7.

Saranno presenti il segretario generale della Camera di Commercio Rieti-Viterbo, Francesco Monzillo, il segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia, Attilio Lupidi, il vicepresidente dell'Associazione e coordinatore del progetto, Luigi Cuppone, e Benedetta Sereni dell'area sviluppo impresa.