ANNO 16 n° 277
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Cna Viterbo-Civitavecchia presenta i risultati della seconda edizione di Go Green
Lunedì 29 giugno allhub di Lazio Artigiana la presentazione del progetto dedicato alla sostenibilità e allinnovazione delle imprese
29/06/2026 - 07:03

VITERBO - lunedì prossimo, 29 giugno, verranno presentati i risultati della seconda edizione di Go Green, il progetto promosso dalla Cna di Viterbo e Civitavecchia con il contributo della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo e della Camera di Commercio di Roma.

L'appuntamento è per le ore 11 all'hub di Lazio artigiana, in via dell'Orologio vecchio 5-7.

Saranno presenti il segretario generale della Camera di Commercio Rieti-Viterbo, Francesco Monzillo, il segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia, Attilio Lupidi, il vicepresidente dell'Associazione e coordinatore del progetto, Luigi Cuppone, e Benedetta Sereni dell'area sviluppo impresa.




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