Cna Viterbo, Eblart amplia i sostegni: oltre 40 misure per lavoratori e imprese

Pera: Nuove opportunità fondamentali per famiglie e aziende. Tra le novità bonus psicologo, casa e misure per imprese femminili e under 35

11/06/2026 - 13:11



VITERBO - 'In un momento difficile come quello attuale, abbiamo lavorato per garantire un sostegno ancora più incisivo. Sono state aggiunte tante nuove opportunità, tutte importanti: saranno un aiuto fondamentale per lavoratori, imprese e famiglie'. Eblart, si allunga la lista dei vantaggi: a darne notizia è Riccardo Pera, responsabile dell'area Politiche per il lavoro della Cna di Viterbo e Civitavecchia, membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente bilaterale del Lazio per l'artigianato, di cui la Cna di Viterbo e Civitavecchia è sportello. Si passa dalle precedenti circa 30 alle oltre 40 tipologie di sostegno attuali: a tanto ammontano gli interventi oggi a disposizione. 'Tra le principali novità – dice Pera – figurano alcuni degli aspetti principali che negli ultimi periodi hanno riguardato un po' tutti. Parlo dell'assicurazione per gli eventi catastrofali, il Rentri, le nuove imprese femminili o under 35'.

Eblart ha però guardato anche ai bisogni di lavoratori e famiglie, aggiungendo capitoli importanti come i bonus per casa e psicologo, contributi sugli infortuni e le violenze di genere, o il sostegno ai ragazzi con bisogni educativi speciali. 'Insomma – spiega Pera – non si lascia indietro nessuno'

Tutto questo va ad aggiungersi a quanto già garantito. Tra le voci principali vale la pena ricordare i rimborsi per l'acquisto di veicoli commerciali o attrezzature e adeguamento impianti, la formazione e l'aggiornamento professionale, l'acquisto di libri scolastici, le attività sportive e i bonus cultura, energia elettrica e laurea.

'Ma ce ne sono molte altre. Stiamo parlando di sostegni che per le imprese possono arrivare a migliaia di euro. Personalmente – continua – ho sempre cercato di avanzare proposte le condizioni di artigiani, lavoratori e famiglie: sono i cardini che permettono all'impresa di essere più forte. Sono dunque molto soddisfatto delle novità appena introdotte, che vanno sempre più incontro alle esigenze della nostra categoria'.

A livello regionale, sul 2025 sono state presentate 6mila domande, cui Eblart ha risposto con sostegni pari a oltre 2 milioni di euro. Di queste, 500 per le imprese, cui sono giunti 600mila euro. A Viterbo la Cna, attraverso lo sportello Eblart, ha presentato circa 300 domande, cento delle quali per le imprese, alle quali sono arrivati 90mila euro.

Le domande possono essere presentate a sportelloeblart@cnavt-civ.it. Attenzione, cambiano le date: l'inoltro dovrà essere dal 16 gennaio dell'anno di riferimento al 15 gennaio (non più dunque entro il 31 marzo) dell'anno successivo.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Cna di Viterbo e Civitavecchia ai numeri 0761.229214 e 0761.229233.

Queste le novità introdotte per il 2026:

Lavoratori:

-Sostegno alle vittime di violenza di genere: 1.200 euro una tantum.

-Bonus casa: 250 euro.

-Bonus psicologo: 300 euro.

-Infortunio sul lavoro: 500 euro una tantum.

-Spese funerarie: 1.000 euro.

Famiglie (lavoratori, titolari e soci):

-Sostegno a favore di ragazzi con bisogni educativi speciali: fino a 300 euro a nucleo familiare.

-Sostegno per infortunio mortale sul luogo di lavoro: 10.000 euro.

-Attività sportive e campi estivi, prima accorpate, ora sono scorporate per un importo di 300 euro a nucleo familiare per ognuna delle due voci.

Imprese:

-Certificazione Rentri: contributo del 50% fino a 200 euro.

-Nuova imprenditoria femminile e under 35: contributo del 30% fino a 1.500 euro.

-Assicurazione per eventi catastrofali: contributo del 50% fino a 200 euro.

-Formazione decreto legislativo 81/2000: il contributo del 50% fino a 500 euro ora contempla anche il corso per lavori in quota.