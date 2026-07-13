Cna, torna Forme e colori nella terra di Tuscia: appuntamento dal 3 al 24 ottobre al Museo della ceramica della Tuscia

Tema della 19a edizione è Il rispetto del tempo nella lavorazione artigianale: montepremi 13mila euro

13/07/2026 - 15:49



VITERBO - “Servono tempo e rispetto. Perché un pezzo unico non si crea così, al volo. Occorre pensarlo, trovare le materie prime di qualità, poi riuscire a dare a queste la loro forma migliore. Annullando ogni eventuale imperfezione e arricchendo l’insieme di bellezza”.

Ecco perché, come spiegano il presidente e il segretario della Cna di Viterbo e Civitavcecchia, Alessio Gismondi e Attilio Lupidi, per la 19a edizione di “Forme e colori nella terra di Tuscia” il tema scelto è proprio “Il rispetto del tempo nella lavorazione artigianale”.

La mostra concorso di artigianato artistico a partecipazione gratuita – organizzata dalla Cna di Viterbo e Civitavecchia con il sostegno della Fondazione Carivit,– sarà ospitata ancora una volta, dal 3 al 24 ottobre, al Museo della ceramica della Tuscia. Con un montepremi ricco, di ben 13mila euro suddiviso tra le varie sezioni.

Sono infatti tre quelle previste: imprese artigiane iscritte all’Albo delle Camere di Commercio di riferimento; collaborazioni tra imprese artigiane, e ancora tra imprese artigiane e designer, architetti, artisti o studenti di istituti superiori e universitari di design; studenti dei licei artistici del Lazio, in forma singola o in gruppo.

“La Fondazione Carivit – dice il presidente della stessa, Luigi Pasqualetti – rinnova con convinzione il proprio sostegno a Forme e Colori nella terra di Tuscia, una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per la promozione dell'artigianato artistico e delle eccellenze del nostro territorio. Siamo orgogliosi di ospitare questa 19a edizione negli spazi del Museo della Ceramica della Tuscia, luogo in cui storia, cultura e creatività continuano a dialogare e a generare nuove opportunità di crescita. Il tema scelto per quest'anno, dedicato al rispetto del tempo nella lavorazione artigianale, ci invita a riflettere sul valore della cura, della pazienza e della qualità, elementi che da sempre contraddistinguono il lavoro degli artigiani. In un'epoca segnata dalla velocità e dalla produzione seriale, riscoprire il tempo come risorsa significa riconoscere il valore del saper fare, della ricerca, dell'esperienza e della capacità di trasformare la materia in opere che raccontano identità, cultura e bellezza. La Fondazione è lieta di sostenere la mostra concorso che non solo valorizza il patrimonio delle imprese artigiane, ma promuove anche il dialogo con il mondo della scuola e con le nuove generazioni, affinché competenze, tradizioni e innovazione possano continuare a rappresentare una risorsa per il futuro della Tuscia”.

“I tempi del fare artigiano – continuano Lupidi e Gismondi – sono infatti tutt’altro che un limite: rappresentano un valore distintivo assoluto, che ben si sposa con le strade aperte dalla transizione tecnologica. La tecnologia, infatti, aiuta la manualità ma non la sostituisce. È un alleata, un supporto, un valore aggiunto per il talento dell’autore”.

A decretare i vincitori sarà un’apposita giuria, di cui faranno parte esperti e rappresentanti del mondo dell’artigianato e della cultura. Ecco come sarà suddiviso il montepremi:

Imprese artigiane. Primo premio: 4 mila euro; secondo: 1.500 euro; terzo: 500 euro.

Imprese artigiane in collaborazione. Primo premio: 4 mila euro; secondo: 1.500 euro; terzo: 500.

Sezione scolastica: voucher del valore di 1.000 euro per il vincitore, targhe per il secondo e il terzo classificato.

Per partecipare a Forme e Colori nella terra di Tuscia è necessario iscriversi. Per le imprese artigiane le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 24 agosto, mentre il termine ultimo per gli studenti, singolarmente o in gruppo, è il 20 settembre (opera, progetto o elaborato scritto di massimo 5mila battute). Tutte le modalità di presentazione sono comunque indicate sul regolamento, disponibile sul sito https://www.mostraformeecolori.it.