Claudio Tomaino, il ricordo corre sul campo: il 31 maggio il secondo memorial a Ciampino

Il ricordo di Chicco al centro sportivo Arnaldo Fuso, a due anni dalla sua prematura scomparsa

30/05/2025 - 11:46



CIAMPINO – Un pomeriggio per ridere, abbracciarsi e soprattutto per tenere alto il ricordo di una persona che ha lasciato il segno in tutti quelli che lo hanno conosciuto e in tutto quello che ha fatto in vita. Sabato 31 maggio 2025, al centro sportivo Arnaldo Fuso di Ciampino, ci sarà la seconda edizione del memorial dedicato a Claudio Tomaino, per gli amici “Chicco” o anche “Boccia”, scomparso prematuramente il 30 aprile 2023 all’età di 41 anni. A due anni dalla sua morte, gli amici d'infanzia, gli ex compagni di squadra, gli amici 'del Campeggio' di Tarquinia, i genitori, le sorelle, i familiari e i conoscenti si ritroveranno per trasformare il dolore in un momento di festa e condivisione.

Nato il 27 maggio 1981, avrebbe compiuto 43 anni pochi giorni fa. Claudio è stato per tutta la vita legato al mondo del calcio dilettantistico romano, indossando le maglie di diverse società del territorio come Città di Ciampino, Real Rocca di Papa, Morena, Duepigrecoroma e Atletico Montecompatri. In campo si faceva notare per la grinta e lo spirito di squadra, qualità che ne facevano un punto di riferimento anche fuori dal rettangolo di gioco.

Con la stessa energia che metteva sul campo, amava far divertire le persone anche dietro una consolle. Dj appassionato, conosciuto come “Dj Don King” era solito animare serate, feste e ritrovi con la musica… ha fatto ballare decine di migliaia di persone. Per anni è stato co-organizzatore del “Carnival”, un evento diventato punto di riferimento per la movida romana e dove le sue maschere erano momento di attesa per tutti perchè sempre le più 'azzeccate e originali'. Ne ricordiano qualcuna: Banana Joe, Alan (Una Notte da Leoni), Gatto Giuliano (Kiss Me Licia), Chef Cannavacciuolo, Kung Fu Panda e Shrek. Claudio ha lasciato un ricordo indelebile in chiunque lo abbia conosciuto.

Il memorial sarà scandito da momenti significativi: alle 18:00 la partita di calcetto che vedrà scendere in campo amici e vecchi compagni di Claudio, con maglie speciali realizzate per l’occasione. Un gesto sentito, che rinnova il legame tra passato e presente. Come lo scorso anno, non mancherà un tocco di emozione finale: il lancio di palloncini bianco-celesti, i colori della sua squadra del cuore, la Lazio, che nel 2024 avevano chiuso simbolicamente la serata tra gli applausi e gli occhi lucidi dei presenti.

Per chi non lo ha conosciuto, Claudio era il “gigante buono”, sempre con il sorriso e la battuta pronta. L’evento, ormai avviato a diventare una tradizione, sarà molto più di una semplice commemorazione, sarà un momento di gioia e amicizia, in pieno stile Claudio Tomaino. Perché certi sorrisi, certe presenze, non se ne vanno mai davvero, restano nei gesti, nelle maglie indossate ancora una volta per lui, nelle sue frasi epiche e nelle risate contagiose che riecheggiano in continuazione.