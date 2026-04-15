Civita Castellana set cinematografico: al Duomo le riprese su Papa Giovanni Paolo II

La città scelta per raccontare la vita del Pontefice, il centro storico diventa location del film

15/04/2026 - 10:31



CIVITA CASTELLANA – Civita Castellana si trasforma in un set cinematografico d’eccezione. In questi giorni sono in corso le riprese di un film dedicato alla vita di Papa Giovanni Paolo II: scelta come location il suggestivo Duomo cittadino.

La produzione ha individuato nella cattedrale e negli scorci del centro storico l’ambientazione ideale per alcune scene del film, grazie al valore artistico e all’atmosfera senza tempo che caratterizzano il luogo. Il Duomo, uno dei simboli della città, offre infatti un contesto perfetto per ricostruire momenti significativi della vita del Pontefice.

Le riprese stanno attirando curiosi e appassionati, con residenti e visitatori che osservano da vicino il lavoro della troupe e degli attori impegnati sul set. Non è la prima volta che Civita Castellana viene scelta per produzioni cinematografiche, ma l’interesse per un progetto dedicato a una figura così importante ha acceso ancora di più l’attenzione.

L’iniziativa rappresenta anche un’opportunità per la promozione del territorio, mettendo in luce le bellezze storiche e architettoniche della città. Un’occasione che conferma il crescente interesse del mondo del cinema per i borghi della Tuscia, sempre più apprezzati come location naturali.