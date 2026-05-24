Civita Castellana festeggia gli atleti di ViviCivita, due ori per Francesco Accettone agli Special Olympics

Il sindaco Luca Giampieri celebra i successi conquistati ai Giochi Nazionali Estivi di Special Olympics: medaglie anche nelle bocce e riconoscimento al valore inclusivo dello sport

24/05/2026 - 12:26



CIVITA CASTELLANA - “A nome dell'amministrazione comunale di Civita Castellana, esprimo con grande emozione le nostre più sentite congratulazioni a Francesco Accettone, che torna dai 41° Giochi Nazionali Estivi Special Olympics di Lignano Sabbiadoro con due splendide medaglie d'oro nel nuoto: una nei 50 metri nazionali dorso e l'altra nei 50 metri nazionali rana”.

“Bravissimi tutti i ragazzi del team ViviCivita, che oltre ai due ori di Francesco portano a Civita Castellana altri importantissimi trofei a squadre: medaglia d'argento nelle bocce per Alessandra Tronti, Paola Zeppilli e Luana Bongarzone, e medaglia di bronzo sempre nelle bocce per Stefano Del Rugo, Alessandro Marcucci e Nazzareno Monterosso”.

“Grazie al team ViviCivita, grazie a Special Olympics Lazio, grazie a Francesco, già in passato premiato in Comune per i suoi successi, e grazie ad Alessandra, Paola, Luana, Stefano, Alessandro, Nazzareno e a tutti gli atleti speciali che, ancora una volta, hanno dimostrato che in realtà come la nostra lo sport è inclusione vera, è vita, e gioia”.

“Dietro a questi straordinari risultati c'è un lavoro quotidiano fatto di impegno, sacrificio, professionalità e passione. Un lavoro che ViviCivita e Special Olympics Lazio portano avanti con dedizione encomiabile, offrendo opportunità vere di crescita, integrazione e riscatto umano attraverso lo sport”.

'Francesco Accettone, Alessandra Tronti, Paola Zeppilli, Luana Bongarzone, Stefano Del Rugo, Alessandro Marcucci e Nazzareno Monterosso insieme a tutti gli altri atleti rappresentano un esempio straordinario per tutta la nostra comunità e le loro medaglie sono motivo di orgoglio per l'intera città”.

“L'amministrazione comunale è stata negli anni, è e sarà sempre vicina a queste realtà associative che ogni giorno costruiscono inclusione e valore sociale. Anche grazie al lavoro prezioso di associazioni come ViviCivita, Civita Castellana ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Comune Europeo dello Sport 2027, un traguardo che testimonia la forza dello sport come strumento di unione, crescita e partecipazione. Grazie per aver portato ancora una volta in alto il nome di Civita Castellana: siete il nostro orgoglio!”, così si è espresso il sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri.