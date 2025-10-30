Civita Castellana entra nel Consorzio unico industriale del Lazio

Il sindaco Luca Giampieri: È un risultato fondamentale per la nostra città e per il nostro distretto ceramico

30/10/2025 - 18:22



CIVITA CASTELLANA - Il Comune di Civita Castellana entra ufficialmente nel Consorzio unico industriale del Lazio, organismo dedicato allo sviluppo produttivo dei territori della nostra regione. Lo ha deciso il consiglio comunale nella seduta di ieri.

“È un risultato fondamentale per la nostra città e per il nostro distretto ceramico - afferma il sindaco Luca Giampieri -: far parte di questa rete significa poter contare su nuove opportunità di crescita, collaborazioni e investimenti che possano sempre più valorizzare il meglio della produzione del nostro territorio e attrarre nuove imprese”.

“L’Amministrazione ha voluto fortemente questo primo essenziale passo e ha lavorato a lungo insieme alla Regione Lazio per renderlo realtà, perché crediamo che Civita Castellana e le sue eccellenze debbano essere protagoniste del futuro economico del Lazio, come lo sono già sui mercati internazionali - aggiunge -. L’obiettivo ora è chiaro: aderire anche come Consorzio industriale per sostenere le nostre aziende, creare nuove occasioni di lavoro e rendere il nostro distretto ancora più competitivo e attrattivo”.

“Ringrazio l’assessore alle Attività produttive Giovanna Fortuna e i consiglieri comunali che hanno condiviso questa visione - conclude il sindaco -, oltre a tutti coloro che ogni giorno lavorano per far crescere la nostra comunità”.