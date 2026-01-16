Civita Castellana celebra gli Oscar dello Sport: segui la diretta Facebook alle 18

Venerdì 16 gennaio il galà per le eccellenze sportive, tecnici e società locali. Levento promosso dal Panathlon Club di Viterbo è visibile su ViterboNews24

16/01/2026 - 14:17



CIVITA CASTELLANA (VT) – È in programma oggi, venerdì 16 gennaio 2026, il prestigioso evento “Oscar dello Sport” promosso dal Panathlon Club di Viterbo, che si terrà negli spazi della Sala Mice di piazza Marcantoni a Civita Castellana. La cerimonia partirà alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di ViterboNews24, per permettere a tutti gli appassionati di seguire le premiazioni in tempo reale.

L’iniziativa, patrocinata dal CONI Lazio e dal Comune di Civita Castellana con il sostegno del centro commerciale Marcantoni, vuole valorizzare i protagonisti dello sport del territorio – atleti, dirigenti, tecnici e società – che si sono distinti nella stagione sportiva 2024/2025, non solo per i risultati agonistici ma anche per l’impegno nella diffusione dei valori etici e sociali dello sport. A presentare la serata il delegato del CONI Viterbo, Ugo Baldi, insieme a Riccardo Giovannetti.

Come seguire la diretta

Tutti gli amanti dello sport e i familiari dei premiati potranno seguire la cerimonia in diretta su Facebook grazie alla copertura offerta da ViterboNews24, con inizio alle 18:00. L’evento sarà commentato e trasmesso integralmente, offrendo anche interviste e momenti salienti della serata. Per la diretta clicca qui, dalle 18:00

Premiati e categorie in evidenza

L’organizzazione ha previsto la consegna di riconoscimenti a oltre trenta società sportive in rappresentanza di una ventina di discipline, abbracciando attività individuali e di squadra. Saranno conferiti premi a:

• Atleti e dirigenti dell’anno, che si sono messi in luce con prestazioni significative e costanti nel corso della stagione;

• Tecnici e arbitri meritevoli, per l’impegno, la professionalità e l’etica dimostrata sul campo;

• Società sportive, per il contributo allo sviluppo dello sport di base e per i risultati complessivi ottenuti;

• Tedofori di Civita Castellana, insigniti per aver portato con onore la fiaccola olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026.

Tra le discipline rappresentate sono attese società dai settori di calcio giovanile, pallavolo, atletica leggera, arti marziali, sport di squadra e sport individuali, riflettendo la varietà e la vitalità del movimento sportivo locale.

Ospiti istituzionali e sportivi presenti

All’evento parteciperanno numerose autorità e rappresentanti del mondo sportivo regionale e locale, tra cui:

• il sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri;

• l’assessore allo Sport, Giovanna Fortuna;

• il dottor Fabio Caiazzo, membro del CDA di Sport & Salute;

• il presidente del Panathlon Viterbo, Giancarlo Bandini;

• il delegato nazionale della Federazione Italiana Rugby (FIR), Antonio Luisi;

• il presidente della FIDAL provinciale, Antonio Morabito;

• il presidente provinciale dell’ASI, Andrea Sebastiani.

Valori al centro dell’evento

Nel corso della serata non mancheranno momenti dedicati alla diffusione dei valori fondanti del Panathlon International: fair play, lealtà, solidarietà e inclusione, cardini di una cultura sportiva che va oltre i risultati e mira alla crescita personale e sociale dei giovani atleti.

Il presidente Bandini ha sottolineato come la manifestazione sia un’opportunità per valorizzare gli sforzi quotidiani di chi nello sport mette passione e dedizione, contribuendo a rafforzare il senso di comunità attorno alle squadre e alle realtà sportive della Tuscia.