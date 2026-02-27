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Civita Castellana, torna la rassegna culturale Halaesus
Dal 7 marzo all11 aprile mostre, concerti, incontri e spettacoli per la quinta edizione delliniziativa dedicata al fondatore della città
27/02/2026 - 14:55

CIVITA CASTELLANA - Il Comune di Civita Castellana presenta la quinta edizione della rassegna culturale Halaesus, patrocinata dalla regione Lazio e dalla provincia di Viterbo e dedicata al mitico fondatore della città. Un’iniziativa diventata negli anni uno degli appuntamenti più significativi della vita culturale locale. Un progetto che mette al centro identità, memoria e talenti del territorio, coinvolgendo artisti, studiosi, associazioni e cittadini in un calendario di eventi diffusi tra marzo e aprile.

Nata nel 2022, la manifestazione è cresciuta progressivamente fino a diventare uno spazio stabile di promozione culturale e partecipazione civica, capace di raccontare Civita Castellana attraverso linguaggi diversi: fotografia, teatro, musica, conferenze, escursioni e spettacoli.

“Halaesus è un’iniziativa che incarna pienamente la visione della nostra amministrazione: una cultura accessibile, diffusa e capace di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità - afferma il sindaco Luca Giampieri -. Questa rassegna non è solo un cartellone di eventi, ma un percorso identitario che valorizza la storia della città e il talento delle persone che la vivono”.

“Halaesus è l’eco delle nostre radici, il battito della nostra cultura e la luce dei talenti che rendono viva Civita Castellana - sottolinea l’assessore alla Cultura Giovanna Fortuna -. Con questa quinta edizione confermiamo la volontà di investire nella cultura come motore di crescita sociale, offrendo occasioni di incontro, conoscenza e partecipazione”.

La rassegna prenderà il via sabato 7 marzo con l’inaugurazione della mostra fotografica “La mia Civita: Visioni selezionate” al Portale d’arte, nei locali ex carcerette, seguita in serata dallo spettacolo teatrale “Delle donne” con Fabio Galadini.

 

Gli eventi proseguiranno con:

-8 marzo: concerto a lume di candela “Lucevan le stelle” con Le Capinere Ensemble nella chiesa di San Gregorio

-13 marzo: conferenza su Corot e i paesaggisti a Civita Castellana con Ettore Racioppa

-14 marzo: esperienza teatrale itinerante “Camminando” nel centro storico

-20 marzo: incontro dedicato a Mauro Matteucci “Marasma”, protagonista del Palio di Siena

-21 marzo: visita guidata alla Madonna delle Piagge con il professor Mario Fiorani

-25 marzo: conferenza “Dante e l’Alto Lazio” con Luigi Cimarra

-27 marzo: presentazione del libro “Sfollati sbandati” di Flavia Tronti

-28 marzo: escursione culturale lungo la Via Amerina e concerto serale de I Suognatori

-29 marzo: concerto Tributo a Mozart per pianoforte e quartetto d’archi

-11 aprile: incontro con Letizia Chilelli su Nassiriya e la memoria civile

 

“Con Halaesus, Civita Castellana rinnova il proprio impegno nel promuovere cultura, storia e partecipazione - conclude il primo cittadino -, offrendo alla comunità un percorso di eventi che racconta il territorio e ne rafforza l’identità”.

La partecipazione agli appuntamenti è gratuita. Il programma completo è disponibile sui canali istituzionali del Comune.




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