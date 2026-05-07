Civita Castellana, oltre 2,3 milioni contro il dissesto idrogeologico e per la sicurezza urbana

Finanziati quattro interventi tra scuole, strade e regimentazione delle acque. Il sindaco Luca Giampieri: Risorse fondamentali per il territorio

07/05/2026 - 15:45



CIVITA CASTELLANA - Oltre 2 milioni e 395mila euro destinati alla sicurezza del territorio, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla riqualificazione delle infrastrutture pubbliche di Civita Castellana. È quanto previsto dai finanziamenti assegnati al Comune nell’ambito del piano straordinario promosso dal Governo e inserito nel decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 14 luglio 2025.

A commentare l’arrivo delle risorse è il sindaco Luca Giampieri, che ha sottolineato l’importanza degli interventi previsti per la città e per la sicurezza dei cittadini.

Nel dettaglio, 400mila euro saranno destinati alla manutenzione straordinaria e all’efficientamento energetico della scuola Manzi di via La Penna, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la funzionalità dell’edificio scolastico.

Un ulteriore finanziamento da 680mila euro riguarderà la messa in sicurezza e la regimentazione delle acque meteoriche nelle aree di San Giovanni, Pizzo Garofalo e Terrano, zone interessate da criticità idrauliche e fenomeni di dissesto.

Previsti inoltre 345mila euro per interventi di sistemazione e sicurezza su diverse strade comunali, comprese opere dedicate al deflusso delle acque meteoriche nell’area di strada Magnolia.

La quota più consistente, pari a 970mila euro, sarà invece utilizzata per lavori di messa in sicurezza e regimentazione delle acque in via di Colle Rosetta e via Ponzano Cave, arterie considerate strategiche per la viabilità cittadina.

“Questi finanziamenti rappresentano un risultato concreto e significativo per Civita Castellana – ha dichiarato il sindaco Giampieri – e dimostrano l’attenzione riservata ai territori attraverso una collaborazione efficace tra Governo, Regione Lazio e amministrazione comunale”.

Il primo cittadino ha inoltre ringraziato il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera, per il lavoro svolto a favore della Tuscia e del territorio civitonico.

“La sicurezza del territorio, la tutela ambientale e la riqualificazione delle infrastrutture pubbliche – ha concluso Giampieri – continueranno a essere priorità assolute per questa amministrazione”.