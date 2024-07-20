Civita Castellana, Biondi e Selli (M5S): 'Seria crisi idrica nella provincia. Contrari alla realizzazione di pozzi geotermici'

20/07/2024 - 11:21



Riceviamo e pubblichiamo da Valerio Biondi, Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, e da Maurizio Selli, Referente del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Civita Castellana

In questi giorni l'intera provincia di Viterbo è alle prese con una seria crisi idrica che sta portando a riduzioni nell'erogazione di acqua in alcuni quartieri arrecando disagio ai cittadini. Tante sono le situazioni che dovranno essere analizzate in maniera puntuale, matematica e con visione politica, senza cadere nella trappola della generalizzazione o dell'ipotesi apparentemente più scontata andando a puntare il dito su intere categorie di lavoratori. Ma su questo ci ritorneremo più in là.

Vogliamo prendere spunto invece da questa situazione di emergenza per rimarcare ancora una volta la nostra contrarietà al progetto per la realizzazione di pozzi geotermici esplorstivi al confine tra il comune di Caprarola e Carbognano che potenzialmente potrebbe creare danni e disagi anche al nostro Comune.

Infatti, tra le altre cose, il progetto prevede la realizzazione, a supporto dell'attività, di pozzi da cui captare la risorsa idrica necessaria per realizzare le perforazioni in profondità. In una situazione di criticità qui se ne andranno ad aggiungere altre. Per non parlare del rischio 'potenziale' di contaminazione delle acque sotterranee sia in termini di qualità che di quantità di risorsa nelle falde del Barco da cui attinge acqua, in parte, anche Civita Castellana.

Proprio la settimana passata abbiamo presentato una nuova richiesta di chiarimenti agli uffici competenti della Regione Lazio per valutare se possa trovare applicazione, per analogia, quanto previsto dall'art. 30 del Testo Unico sull'ambiente in presenza di progetti che possono avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su territori di Regioni limitrofe (in questo caso sui Comuni limitrofi), l'autorità competente sia tenuta a darne informazione anche ai suddetti Enti Locali territoriali interessati dagli impatti.

Insomma, crediamo sia necessario che l'intera comunità prenda atto dei rischi, valuti il rapporto costi/benefici e faccia la propria parte per opporsi a certe scelte che nulla hanno da portare di buono per il territorio.