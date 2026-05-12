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Civita BK trionfa nelle finali del Campionato Interregionale Libertas Under 16
A Soriano nel Cimino la squadra civitonica supera la Stella Azzurra Viterbo 78-49. Bonolo: Sport e aggregazione i veri obiettivi del torneo
12/05/2026 - 18:47

 

SORIANO NEL CIMINO – Si sono svolte il 9 e 10 maggio, presso la palestra comunale di Soriano nel Cimino, le finali del Campionato Interregionale Lazio-Umbria di pallacanestro categoria Under 16 organizzato dalla Libertas Viterbo.

Una manifestazione che ha visto protagoniste sette squadre del territorio laziale e umbro: Civita BK, Stella Azzurra Viterbo, Narni Academy, New Basket Viterbo, Oriolo Romano, Basket Monterosi e Massa Martana.

A conquistare il titolo è stata la formazione del Civita BK, che nella finalissima ha superato la Stella Azzurra Viterbo con il punteggio di 78-49, al termine di una gara ben giocata e sempre controllata dalla squadra civitonica.

Soddisfazione al termine della manifestazione da parte degli organizzatori e del presidente Bonolo, che ha sottolineato il valore educativo e sociale dell’iniziativa.

“Spero che tutte le squadre siano state contente di partecipare al campionato e che i ragazzi si siano divertiti – ha dichiarato –. Lo spirito del Campionato Libertas è quello di permettere di giocare anche ai ragazzi che in un campionato federale avrebbero meno spazio, con l’obiettivo principale dell’aggregazione sociale e della crescita all’interno della società sportiva”.

Il torneo si conferma così un’importante occasione di sport, inclusione e formazione per tanti giovani atleti del territorio.

Gli organizzatori guardano già alla prossima stagione con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la manifestazione e coinvolgere sempre più realtà cestistiche.

“La prossima stagione ci ripeteremo cercando sempre di crescere tutti insieme. Ci vediamo il prossimo anno”, conclude il presidente Bonolo.




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