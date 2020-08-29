Cinque nuovi positivi: tutti residenti a Viterbo

Uno rientrato dalla Sardegna e 4 legati ad altri casi. Nessun guarito

29/08/2020 - 12:33



VITERBO - Quattro nuovi casi di covid in provincia di Viterbo. A questi ne va aggiunto un altro riguardante un residente nella Tuscia comunicato da una struttura sanitaria esterna alla Asl. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini tutti residenti a Viterbo. Dei casi odierni, 1 è di rientro dalla Sardegna, mentre 4 presentano un link con i casi precedentemente comunicati. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza a casa. In totale i casi di coronavirus nella Tuscia salgono così a 528, di cui 33 sono i casi accertati in strutture extra Asl. Nella giornata di oggi non si sono verificati nuovi casi di guarigione.

Al momento, delle persone positive 3 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive e 53 stanno trascorrendo la convalescenza a casa. Resta a 447 il numero delle persone guarite, 25 i morti. Dall'inizio dell'emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 20.990 tamponi, 262 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 360 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 4.572 hanno invece concluso il periodo di isolamento.

Prosegue nella Tuscia l'indagine di sieroprevalenza avviata dalla Regione Lazio. Entro la giornata di ieri i laboratori analisi di Belcolle e di Civita Castellana hanno refertato 6.052 test sierologici. Di questi, 105 hanno dato esito positivo, con un indice di prevalenza dell'1,73%.