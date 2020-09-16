Cinque nuovi casi: 97 gli attualmente positivi

Ultimi contagi a Bagnoregio, Orte, Vetralla, Villa San Giovanni in Tuscia e Vitorchiano

16/09/2020 - 13:07



Riceviamo e pubblichiamo:

VITERBO Quattro casi accertati di positività al Covid-19 sono stati comunicati, entro le ore 11, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo. Un ulteriore caso è stato accertato da una struttura ospedaliera extra Asl. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 1 a Bagnoregio, 1 a Villa San Giovanni in Tuscia, 1 a Vitorchiano, 1 a Vetralla, 1 a Orte. Dei casi odierni, 3 sono collegati a casi già noti, 2 sono collegati a un tampone eseguito per presenza di sintomi. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Il Team operativo Coronavirus ha attivato le misure di prevenzione e di protezione, al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la preziosa collaborazione delle Amministrazioni comunali. In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 587 di cui 35 sono i casi accertati in strutture extra Asl. Nella giornata di oggi non si sono verificati nuovi casi di guarigione dal Covid-19.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 3 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 2 sono ricoverate in una struttura sanitaria extra Asl, 87 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Resta a 470 il numero delle persone negativizzate, 25 sono le persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.

Dall'inizio dell'emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 25248 tamponi, 290 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 283 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 5063 hanno invece concluso il periodo di isolamento.

Prosegue nella Tuscia l'indagine di sieroprevalenza avviata dalla Regione Lazio. Entro la giornata di ieri i laboratori analisi di Belcolle e di Civita Castellana hanno refertato 8813 test sierologici. Di questi, 133 hanno dato esito positivo, con un indice di prevalenza dell'1,50%.

Asl Viterbo