Cimina, i cestini traboccano di rifiuti

Segnalazioni su Facebook dividono i cittadini: cè chi chiede lintervento degli enti e chi invita a riportare i rifiuti a casa

22/10/2025 - 07:37

di Andrea Farronato

VITERBO – Sulla Cimina, ciò che dovrebbe contribuire a mantenere pulita la faggeta si sta trasformando nel suo contrario: un ammasso di rifiuti e degrado.

Le segnalazioni arrivate dal gruppo Facebook “Viterbo Civica” mostrano lo stato dei cestini lungo la strada provinciale 25, nei pressi del Parco del Grottone. Cassonetti pieni fino all’orlo, circondati da sacchi e immondizia abbandonata: un’immagine che non lascia indifferenti e che ha suscitato numerosi commenti e riflessioni tra i cittadini.

C’è chi punta il dito contro chi dovrebbe occuparsi dello svuotamento “visto che i contenitori sono usati, non si può dare la colpa ai frequentatori ma a chi deve svuotarli” – e chi invece richiama al senso civico “Ma portarsi la monnezza a casa e smaltirla lì? Troppa fatica?”.

Le opinioni si dividono anche sull’ente competente: alcuni indicano la Comunità montana come responsabile della pulizia, altri fanno riferimento alla Regione Lazio.

Nel frattempo, la situazione resta addir poco indecente. Un utente racconta come, monitorando la zona, da almeno una settimana non si sia visto alcun intervento, mentre i rifiuti continuano ad accumularsi.

Nell’attesa che chi di dovere intervenga, resta un invito al buon senso: chi frequenta la Cimina può contribuire a preservare la bellezza del luogo evitando di aggravare il problema, portando i propri rifiuti a casa e smaltendoli correttamente.