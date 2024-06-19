Cimice asiatica. Rotelli: Ok dal MASE al decreto a sostegno degli agricoltori

'Provvedimento molto importante per la Tuscia. Il Ministero ha emanato il decreto in tempi brevissimi'

19/06/2024 - 10:08



VITERBO - “È stato emanato ieri dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il decreto autorizzativo richiesto dalla Regione Lazio sulla vespa samurai, per contrastare i danni all’agricoltura provocati dalla cimice asiatica.

Un provvedimento molto importante per la Tuscia, dove pochi mesi fa era scoppiata una vera e propria emergenza legata alla diffusione della cimice asiatica nel comprensorio dei Monti Cimini.

Gli agricoltori della zona sono stati duramente colpiti da questo spiacevole fenomeno e la Regione Lazio, su istanza dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, ha attivato le procedure per chiedere al Ministero l’autorizzazione ad utilizzare la vespa samurai per la lotta biologica.

In tempi brevissimi il Ministero ha emanato il decreto, per contrastare l’emergenza con tutti gli strumenti adeguati.

Per questi motivi ringrazio il sottosegretario Claudio Barbaro per l’ennesima dimostrazione di quanto il Governo Meloni sia costantemente al fianco degli agricoltori del nostro territorio.

Ringrazio il capogruppo di FdI alla Regione, Daniele Sabatini, e il Presidente della Commissione Agricoltura Giulio Zelli, con i quali ho seguito da vicino la questione.

Ma un grande ringraziamento va a Valentina Paterna, che durante il suo mandato alla Pisana è stata la prima ad occuparsi delle problematiche causate dalla cimice asiatica”. Lo dichiara in una nota l’On. Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera.