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Cimice asiatica, Sabatini: Grazie al Governo Meloni ottenuto un grande risultato
'Una buona notizia per la lotto contro i danni provocati dalla cimice asiatica'
19/06/2024 - 16:48

VITERBO - 'Una buona notizia l'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente del decreto autorizzativo richiesto dalla Regione Lazio per contrastare i danni all'agricoltura provocati dalla Cimice asiatica attraverso la lotta biologica e l'utilizzo della Vespa Samurai.

Un ringraziamento al Sottosegretario all'Ambiente Claudio Barbaro e al presidente della Commissione Ambiente della Camera Mauro Rotelli per l'impegno messo in campo in questa vicenda e per aver dato risposte al nostro territorio in tempi rapidissimi. Così potremo fornire misure concrete ai nostri agricoltori ai quali la Regione, e l'assessore Giancarlo Righini in modo particolare, ha sin da subito dimostrato vicinanza nell'affrontare questa calamità che ha purtroppo provocato ingenti danni alle produzioni, soprattutto nella provincia di Viterbo e nella zona dei Monti Cimini E' giunto così a buon fine un lavoro che ho condiviso con la collega Valentina Paterna, che in qualità di presidente della Commissione Agricoltura si è impegnata sin da subito, e fino all'ultimo, per sostenere i nostri produttori. Oggi finalmente, grazie al Governo Meloni, abbiamo ottenuto un grande risultato'.

 

Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini




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