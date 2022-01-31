Cianchelli della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo sul podio nella prima prova del Trofeo Fulvio Villa di marcia regionale a Lanuvio

31/01/2022 - 11:40



VITERBO - La nuovissima pista a 4 corsie di Lanuvio (RM) ha ospitato la prima prova regionale del tradizionale ”Trofeo Fulvio Villa” di marcia, che ha visto una bella partecipazione di atleti e società di tutto il Lazio. Presenti anche le atlete della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo e dell’Atletica Alto Lazio che favorite dalla bella giornata hanno ottenuto dei risultati più che confortanti per il prosieguo della loro attività. Nella prova Cadette di 3Km. bella prestazione di Sara Cianchelli, già impegnata sabato 29 a Viterbo con la vittoria nei campionati provinciali di Cross, che si classifica al 3° posto col nuovo P.B. di 16’45”9 a ridosso delle prime due concorrenti delle FF.GG. dopo aver condotto la gara nei primi Km iniziali. L’atleta allenata a Viterbo da Linda Misuraca migliora di quasi 1 minuto il suo record personale, in virtù di un buon periodo di allenamento invernale, nel quale ha alternato spesso il cross alla marcia. Per l’Alto Lazio presente in gara Beatrice Laurenti, impegnata nella difficile gara dei 5Km. con le assolute chiude con il crono di 32’01”8 4^ tra le Allieve. In gara anche il viterbese della Studentesca Rieti Andrea Milardi Giancarlo Bartocci che si aggiudica la prova Master sui 3Km. con il buon tempo di 15’01”0.