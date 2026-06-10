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Ciambella augura buon lavoro ai sindaci eletti: Il civismo resta una risorsa per il territorio
La coordinatrice del Movimento Lista Civica Rocca Presidente  Per il Bene Comune si congratula con gli amministratori scelti dai cittadini e con il neo sindaco di Civita Castellana
10/06/2026 - 17:10

VITERBO - 'Desidero rivolgere i miei migliori auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti nei comuni della provincia di Viterbo. Amministrare una comunità significa assumersi una grande responsabilità e mettere ogni giorno al centro l'ascolto dei cittadini, la qualità dei servizi e la crescita del territorio'.

Lo dichiara Luisa Ciambella, coordinatrice del Movimento Lista Civica Rocca Presidente – Per il Bene Comune, commentando l'esito delle elezioni amministrative.

'Congratulazioni e auguri di buon lavoro vanno anche al neo sindaco di Civita Castellana, Danilo Corazza, chiamato ora a guidare la città in una fase importante per il suo futuro amministrativo'.

'Questa tornata elettorale - aggiunge Ciambella - ha confermato ancora una volta il valore delle esperienze civiche, capaci di coinvolgere cittadini, amministratori e realtà territoriali in percorsi concreti di partecipazione. Il civismo continua a rappresentare una risorsa importante per il territorio viterbese e per l'intero Lazio, perché rafforza il rapporto tra istituzioni e comunità e contribuisce a costruire una politica più vicina alle persone e ai loro bisogni'.

'Da parte del Movimento Lista Civica Rocca Presidente – Per il Bene Comune continuerà il sostegno a tutti gli amministratori che lavorano con serietà e senso di responsabilità per lo sviluppo delle proprie comunità e per il bene comune'.




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