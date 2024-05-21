Chiusura della Casa-Albergo al centro geriatrico Giovanni XXIII: intervento del Comune di Viterbo

Ordinanza Comunale su segnalazione dei NAS

21/05/2024 - 15:41



VITERBO - Il Comune di Viterbo ha emesso un'ordinanza che dispone la chiusura della casa-albergo all'interno del Centro Geriatrico Giovanni XXIII, situato in Strada Teverina. La decisione segue un'ispezione condotta dai carabinieri del NAS, che ha rilevato gravi criticità assistenziali e amministrative, oltre alla mancanza delle necessarie autorizzazioni.

Il provvedimento, emanato il 20 maggio 2024 dal settore Servizi Sociali del Comune di Viterbo, ordina la chiusura di 24 mini-appartamenti che ospitano 16 persone. Questi appartamenti offrivano servizi come mensa, pulizia, lavanderia, servizio infermieristico e portineria, gestiti dalla ASP Giovanni XXIII.

L'ordinanza specifica che la polizia locale è incaricata dell'esecuzione del procedimento, dell'applicazione delle sanzioni amministrative e della relativa vigilanza. Inoltre, la destinazione degli ospiti dovrà essere comunicata ai Servizi Sociali del comune e ai NAS

L'ispezione del 6 marzo 2024 ha evidenziato l'assenza di autorizzazioni per l'attività di casa-albergo, con permessi disponibili solo per una casa di riposo. I NAS hanno riscontrato numerose criticità, tra cui l'errata classificazione dei mini-appartamenti e la mancanza di servizi conformi alla carta dei servizi.

Il Comune ha disposto lo spostamento degli ospiti in strutture adeguate, informando le autorità competenti, tra cui NAS, ASL e Regione Lazio. Il provvedimento può essere impugnato presso il TAR Lazio entro 60 giorni dalla notifica o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.