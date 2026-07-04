Ceramiche della Tuscia premiate per la salute nei luoghi di lavoro

Catalano, Cielo, Galassia e Disegno entrano nella Rete Lazio Whp: riconosciuto l'impegno per il benessere dei dipendenti e la promozione di stili di vita sani

04/07/2026 - 00:59

di Alessandra Sorge

CIVITA CASTELLANA - Ceramica Catalano, Ceramica Cielo, insieme a Galassia e Disegno (tutte facenti parte del gruppo Mittel) sono tra le realtà che si sono distinte come “Luoghi di lavoro che promuovono salute” all’interno del programma della Regione Lazio Workplace Health Promotion, predisposto con il vademecum “Indicazioni per la gestione della promozione della salute nei luoghi di lavoro', entrando a far parte della Rete Lazio WHP e nell'elenco regionale.

Il programma mira a trasformare i luoghi di lavoro in ambienti che incoraggiano stili di vita sani come ad esempio l'esercizio fisico, una corretta alimentazione, la prevenzione del fumo e delle dipendenze per prevenire malattie croniche. 'Questo - ha spiegato Alessandro Scopetti direttore generale della ceramica Cielo - non solo favorisce il benessere dei dipendenti, ma migliora anche il clima aziendale. Numerose evidenze scientifiche sostengono infatti che l’implementazione del modello Whp produca benefici sulla salute dei lavoratori, diminuisca le assenze dal lavoro e aumenti la produttività. In questo modo ne risulta migliorata anche l’immagine aziendale, attenta ai bisogni dei lavoratori'.

L'iniziativa, partita nelle aziende ceramiche ad inizio 2026, ha coinvolto lavoratori e personale medico con l'ausilio della Asl e procederà nei prossimi mesi con incontri dedicati e gruppi di lavoro.

Già lo scorso anno presso la sede di Unindustria (a cui sono associate Catalano e Cielo), è stato ospitato un incontro specifico sul tema, con la partecipazione dei dirigenti Asl Rita Leonori, Stefania Villarini, Fabio Dominici e Vincenzo De Rosa.

'Un appuntamento di cui - ha spiegato il presidente di Unindustria Viterbo Andrea Belli –, grazie alla collaborazione tra imprenditoria e sanità pubblica, oggi si raccolgono i frutti perché il risultato raggiunto è anche conseguenza di questa opera di sensibilizzazione nata in seno all’associazione'.