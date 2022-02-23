Centro Diurno Anziani, dalla Regione in arrivo 8.000 euro

Saranno destinati all'acquisto di strumenti per corsi di formazione sulle nuove tecnologie

23/02/2022 - 11:14



VITORCHIANO - Le attività del Centro Diurno Anziani di Vitorchiano finanziate con 8.000 euro dalla Regione Lazio, grazie al progetto che lo scorso autunno il direttivo del centro ha strutturato e inviato tramite l'assessorato ai servizi sociali del Comune.

Tali fondi, che rientrano nell'ambito dell'avviso pubblico 'Progetto TE - Lazio per la Terza Età' a sostegno dei centri anziani, saranno destinati all'acquisto di tavoli, sedie, computer, materiale informatico e un proiettore video con supporto. Strumenti utili per poi pianificare e realizzare corsi di formazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie.

'Un'ottima notizia - commenta l'assessore ai servizi sociali Fabio Fanelli - con cui potenziare e arricchire le iniziative che il Centro Diurno Anziani di Vitorchiano potrà offrire agli iscritti. Un importante stimolo per il nuovo direttivo e per il presidente Vittorio Bizzarri, insediati da pochi mesi, che su questo bando hanno lavorato con convinzione fin dal primo momento. Ora tutti al lavoro per continuare a migliorare e crescere, un passo alla volta, tutti insieme'.

Ufficio Stampa Comunale