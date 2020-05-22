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''Centri termali, riparte l'assistenza sanitaria funzionale all'erogazione dei Lea''
Rotelli (FdI): ''Finalmente la Regione ha emanato la circolare che abbiamo sollecitato''
22/05/2020 - 19:10
Finalmente la Regione Lazio emana la circolare per la riapertura in sicurezza a partire dal 28 di maggio dell'assistenza sanitaria funzionale all'erogazione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) da parte dei centri termali. Lo scrive l'onorevole Mauro Rotelli (FdI) che ricorda che ''nelle ultime settimane con Fratelli d'Italia abbiamo sollecitato questo atto, che è finalmente arrivato''.