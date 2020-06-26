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Cena con pesce nel Parco degli Ulivi dell'Aldero
Il giardino del ristorante pizzeria apre ogni sabato per tutta l'estate
26/06/2020 - 19:30

CIVITA CASTELLANA - Sabato 27 giugno apre il “Parco degli Ulivi”, il giardino dell’Aldero Ristorante & Pizzeria, dove poter mangiare e apprezzare soprattutto le specialità di pesce, creazioni realizzzate dall'esperienza internazionale dello chef toscano. Tutti i sabati sarà possibile cenare all’aperto, circondati da alberi di ulivo, in una location, circondata dalla natura, utilizzata in genere per matrimoni, banchetti e cerimonie. Il ristorante propone Piatti di pesce, carne, scelte per vegetariani e vegani, pasta e pizza anche senza glutine.

MENU’ DI MARE

Antipasti: Salmone affumicato, insalatina di mare tiepida, soutè di cozze, gamberi (ai borlotti, al cognac o con funghi porcini), Polipo alla Luciana.

Primi: Gnocchetti all’astice, calamarata allo scoglio, carbonara di mare, linguine al granchio, risotto alla pescatora, tagliolini alle alici fresche, spaghetti alle vongole.

Secondi: Praline di baccalà al nero di seppia, tataki di tonno, sburrita di baccalà, Salmone in crosta di pistacchi, frittura di calamari e gamberi, tartare di salmone.

 

MENU’ DI TERRA

Antipasti: Tagliere, carpaccio di bresaola, prosciutto e bufala, antipasto classico all’italiana.

Primi: Cacio e pepe, bucatino all’amatriciana, spaghetti alla carbonara, tagliolini ai porcini e tartufo, mezzi paccheri all’aglione, gnocchi al pesto di nocciole.

Secondi: Filetto di manzo ai frutti di bosco o ai porcini, abbacchio alla diavola, tagliata rucola grana e balsamico, tagliata ai porcini, abbacchio scottadito, fiorentina toscana, involtini di filetto alla finocchiona.

Anche i piatti e le carni cucinate godono della maestria dello chef, che tratta i prodotti come nelle cucine toscane, avendo lavorato per molti anni nella regione per eccellenza della carne, dove lui ha le sue origini.

 

PIZZA

La preparazione dell’impasto utilizzando 4 farine e la lunga lievitazione, rendono la pizza più buona e più leggera per la digestione. Con oltre 30 tipi di pizza bianca e rossa sul menù, Aldero propone anche l’impasto senza glutine per intolleranti e celiaci.

Offerta per il periodo estivo: pizza e birra (o altra bevanda) a 10 euro.

SFOGLIA IL MENU' COMPLETO

 

All’Aldero potrete trovare quasi 40 etichette di vini provenienti da 9 regioni italiane, a partire dai locali del Lazio, per poi spostarsi in Campania, Sicilia e Sardegna, o salire in Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia e Alto Adige.

Alcuni vini bianchi:

SEMIA 11€ Pinot Bianco e Grigio | Tenuta Le Lase | Regione Lazio

PASSERINA 14€ 100% Passerina | Tenuta Moncaro | Regione Marche

GRECO DI TUFO 16€ 100% Greco di Tufo | Tenuta Feudi di San Gregorio |Regione Campania

GEWURZTRAMINER 20€ 100% Traminer | Tenuta Hofstatter | Regione Alto Adige

CÀ DEL BOSCO 65€ 100% Chardonnay | Tenuta Curtefranca | Regione Lombardia

 

Alcuni vini rossi:

SAGRANTINO DI MONTEFALCO 33€ Sagrantino | Tenuta Antonelli | Regione Umbria

NOBILE DI MONTEPULCIANO 32€ Blend di Vitigni Ross | Tenuta La Braccesca | Toscana

SHIRAZ 16€ 100% Shiraz | Tenuta Casale del Giglio | Regione Lazio

AGLIANICO 14€ 100% Aglianico | Tenuta Feudi di San Gregorio | Regione Campania

SHERAZADE 14€ 100% Nero d’Avola | Tenuta Donnafugata | Regione Sicilia

LISTA COMPLETA VINI BIANCHI E ROSSI

 

Il ristorante Aldero si trova al confine tra Civita Castellana, Fabrica di Roma, Corchiano, a 10 minuti dall'Autostrada A1 (uscita Magliano Sabina) e a 15 minuti dalla Cassia Bis. 

 

Per info e prenotazioni

Aldero Ristorante & Pizzeria

Loc. Quartaccio (3,81 km)

Fabrica di Roma

0761 514757





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