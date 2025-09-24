Celleno, 'Le vie del Giubileo' su Gambero Rosso Channel

Protagonisti della trasmissione saranno Giorgione e Gian Marco dEusebi (Azzykky

24/09/2025 - 18:00



CELLENO – Il borgo di Celleno sarà al centro della nuova puntata di “Le Vie del Giubileo”, in onda venerdì 27 settembre alle ore 21.00 su Gambero Rosso Channel. Protagonisti della trasmissione saranno Giorgione e Gian Marco d’Eusebi (Azzykky), che racconteranno storia, tradizioni e sapori del paese della Teverina.

Giorgione si cimenterà nella preparazione di due ricette simbolo della cultura gastronomica locale: il risotto alle ciliegie, frutto tipico di Celleno, e i Ficarelli, piatto storico e identitario della comunità cellenese.

La puntata offrirà al pubblico nazionale un viaggio nel cuore di Celleno, conosciuto come il borgo fantasma e inserito dal quotidiano britannico Telegraph tra i borghi d’Italia più belli persi nel tempo. Tra vicoli medievali, atmosfere sospese e testimonianze del passato, la trasmissione restituirà il fascino autentico di un luogo unico.

«È un’occasione importante per far conoscere il nostro territorio e le sue eccellenze – sottolinea il sindaco Luca Beraldo –. La visibilità offerta da questa trasmissione rappresenta uno stimolo a rafforzare il turismo e a consolidare l’identità culturale della nostra comunità».

La puntata sarà visibile su Sky (canali 133 e 415), sul digitale terrestre (canale 257) e in streaming su gamberorosso.tv, con repliche previste venerdì successivo alle ore 9.00 e 15.00.

Il progetto, promosso da Regione Lazio e Arsial, ha l’obiettivo di valorizzare i borghi del territorio attraverso un racconto che intreccia cultura, storia ed enogastronomia.