Celleno, il sindaco Beraldo: Bene lo stop al megaparco eolico, tutelato il territorio

Eolico tra Viterbo, Montefiascone e Celleno, revocato il progetto, il sindaco esulta per la tutela di paesaggio e comunità

10/06/2026 - 18:10



CELLENO - Il sindaco Luca Beraldo commenta lo stop al megaparco eolico: “Accogliamo con favore la posizione espressa dal gruppo consiliare di opposizione 'Adesso per il Futuro' in merito al mega parco eolico. La tutela del territorio è un obiettivo condiviso, da perseguire con ogni mezzo e con piena coerenza: uniti si ottiene sicuramente di più”.

“Tuttavia, saremmo stati grati se tale sostegno fosse stato manifestato già nel momento in cui l'Amministrazione Comunale presentò ricorso (poi vinto) avverso il progetto. Un riconoscimento tempestivo del lavoro svolto avrebbe avuto un valore ancora maggiore”.

“Non possiamo inoltre non sottolineare come la posizione espressa ieri dal consigliere Maurizi risulti in netta contraddizione con quanto avvenuto in sede di Consiglio Comunale. In occasione della seduta del 25 luglio 2023, durante la discussione sulla delibera n. 34, lo stesso Maurizi (all'epoca anche nella veste di Vicesindaco) si astenne dal votare la contrarietà al progetto eolico, dichiarandosi di fatto favorevole all'installazione degli impianti”.

“Quanto al mio silenzio dei giorni scorsi, preciso che eravamo nel pieno della Festa delle Ciliegie e che, nel frattempo, la nostra Amministrazione stava lavorando attivamente sulla questione. Il lavoro ha dato i suoi frutti: nelle ultime ore è giunta una notizia di straordinaria importanza”.

“Il Consiglio dei Ministri, su istanza della Regione Lazio, ha REVOCATO il parere favorevole al progetto del parco eolico 'Energia Viterbo', che prevedeva l'installazione di 13 aerogeneratori nei territori di Viterbo, Montefiascone e Celleno”.

“Una decisione che riconosce le criticità più volte evidenziate in ogni sede istituzionale. Come ho sempre sostenuto, Celleno sarebbe stato il Comune più colpito: le torri, alte 250 metri, sarebbero sorte a ridosso delle nostre case e delle nostre campagne. Si tratta di un risultato importante, frutto della collaborazione tra Regione Lazio e Governo nazionale, a tutela del patrimonio ambientale, storico e identitario della nostra terra”.

“Un ringraziamento sentito va all'On. Mauro Rotelli, all'On. Daniele Sabatini e al Presidente Francesco Rocca per l'impegno concreto dimostrato nel difendere un territorio meraviglioso, patrimonio da preservare e valorizzare per le generazioni future”.

“Continueremo a difendere Celleno e la Tuscia con determinazione, nell'interesse della nostra comunità e del nostro paesaggio”.