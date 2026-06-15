Carlo Ranucci alla Costituente di Futuro Nazionale: Montefiascone protagonista del cambiamento politico

Il delegato montefiasconese ha partecipato alla due giorni romana del movimento guidato da Roberto Vannacci

15/06/2026 - 15:18



MONTEFIASCONE – Anche Montefiascone ha avuto un proprio rappresentante alla Costituente Nazionale di Futuro Nazionale, il movimento politico guidato da Roberto Vannacci. A prendere parte ai lavori svoltisi il 13 e 14 giugno a Roma è stato Carlo Ranucci, delegato del movimento per la cittadina falisca, che ha partecipato alla definizione delle linee programmatiche e organizzative della nuova formazione politica.

Un appuntamento che ha visto riuniti delegati provenienti da tutta Italia per contribuire alla costruzione del progetto politico e alla nomina dei responsabili nazionali del partito. Per gli incarichi regionali, provinciali e comunali sarà invece necessario attendere le prossime settimane.

“È stata un’occasione unica e straordinaria – ha dichiarato Ranucci – perché in questa fase costituente ogni delegato ha potuto offrire il proprio contributo diretto alla definizione degli obiettivi programmatici del movimento, interpretando le esigenze e i sentimenti che arrivano dal popolo italiano”.

Durante la due giorni romana sono stati affrontati i temi strategici che caratterizzeranno l’azione politica futura del movimento. Per Ranucci, l’esperienza ha rappresentato anche una conferma del lavoro svolto sul territorio di Montefiascone.

“Questi due giorni di confronto – ha aggiunto – mi hanno dato la certezza che il percorso avviato attraverso il tesseramento e l’organizzazione locale sia solo all’inizio. In provincia di Viterbo, insieme al presidente del Comitato 1039, Vittorio Galati, stiamo costruendo una realtà politica che potrà diventare un importante punto di riferimento e un elemento decisivo nei prossimi appuntamenti elettorali”.

Nel corso dell’evento, il delegato montefiasconese ha inoltre espresso il proprio apprezzamento per i protagonisti della Costituente, rivolgendo parole di stima ad Antonio Scaccia, vicesindaco di Frosinone, ai delegati nazionali eletti e allo stesso Roberto Vannacci, autore dell’intervento conclusivo che ha delineato la visione e gli obiettivi del movimento.

La partecipazione di Carlo Ranucci alla Costituente Nazionale rappresenta un momento significativo per Montefiascone, che entra così nel percorso di crescita di una nuova realtà politica intenzionata a rafforzare il dialogo